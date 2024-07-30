Рубль днем развернулся вниз в паре с юанем в рамках коррекции после роста в предыдущие дни

Москва. 30 июля. Китайский юань перешел к укреплению на Московской бирже днем во вторник после снижения в первой половине дня, его курс составил 11,86 руб. в 15:00 мск, что на 6,65 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск поднялся относительно закрытия предыдущего торгового дня на 33 копейки, до 86,68 руб./$1, контракт EURRUBF вырос на 23 копейки, до 93,9 руб./EUR1.

Сложная ситуация с юаневой ликвидностью на российском рынке в целом не изменилась, при этом добавился еще один негативный для нее фактор: существенное смягчение требований о репатриации валютной выручки экспортерами, заявил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Ранее экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам (продавать не менее 90% от этого объема). В конце июня правительство объявило о снижении этого порога до 60%, а в середине июля он был снижен уже до 40%, то есть экспортерам в обязательном порядке нужно будет репатриировать уже менее половины внешней выручки.

"Мы не видим (в последние месяцы - ИФ) никаких серьезных, принципиальных изменений в юаневой ликвидности. Как она была "редким зверем" в балансе банковского сектора, так и остается. Решение о неполной продаже валютной выручки, наверное, будет еще более ухудшающим (фактором - ИФ) для юаневой ликвидности", - сообщил Пьянов.

По его словам, кредитование в юанях "по-прежнему остается привилегией".

"Как и ожидалось, рубль сегодня перешел к умеренному снижению и теряет порядка 0,3%, торгуясь выше 11,8 по отношению к китайскому юаню. Ослабление национальной валюты связано с завершением налогового периода в начале недели. При этом значительного ослабления рубля ожидать не стоит. Жесткая монетарная политика Банка России, ограничения в трансграничных платежах, а также меры поддержки рубля не дадут ему значительно снизиться. Вероятно, на неделе курс рубля по отношению к юаню и доллару будет возвращаться к уровням около 12 за юань и 88 - за доллар", - отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Яков Яковлев.

"Во вторник рубль движется смешанно в парах с иностранными валютами. Итак, межбанк в состоянии стабилизации после бурных колебаний прошлой недели. Инвесторы повсеместно учитывают все полученные ранее факты - от яркого спроса на рубли в налоговый период до решения Центробанка повысить ключевую ставку. Сигнал ЦБ о намерении поддерживать стоимость кредитования высокой продолжительное время является мощной опорой для рубля", - отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Цены на нефть усилили снижение на торгах во вторник. Давление на рынок продолжают оказывать опасения относительно сокращения спроса на сырье в Китае в условиях ослабления экономики страны.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $79,15 за баррель, что на 0,75% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,67%, до $75,3 за баррель.

На этой неделе трейдеры ждут заседания Федеральной резервной системы, данных о запасах энергоносителей в США, а также итогов встречи ОПЕК+, которая состоится в четверг.

Банк России во вторник, 30 июля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 4 трлн 470 млрд рублей (при лимите 4 трлн 470 млрд рублей и спросе 4 трлн 935,7 млрд рублей) в среднем по ставке 17,85% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 23 июля, банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 912,3 млрд рублей (при лимите 3 трлн 880 млрд рублей и спросе 1 трлн 912,3 млрд рублей) в среднем по ставке 15,96% годовых.