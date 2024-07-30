Статистика может усилить волатильность рынка акций США во вторник - Freedom Finance Global

Статистика может усилить волатильность рынка акций США во вторник, полагает старший аналитик Freedom Finance Global Алмас Альмаганбетов.

"Мы полагаем, что на фоне большого числа квартальных релизов и важных макроданных волатильность в ходе предстоящих торгов будет повышенной, - прогнозирует эксперт. - Пока складывается нейтральный баланс рисков. Фьючерсы на основные индексы демонстрируют умеренный рост. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5420-5500 пунктов. S&P 500 находится в коррекционной фазе, но шанс на отскок сохраняется, так как бенчмарк остается выше 50-дневной скользящей средней. Позиции покупателей пошатнутся в случае ухода индекса ниже 5390 пунктов. Продолжение нисходящей динамики может привести рынок к тесту области 5310-5330 пунктов".

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