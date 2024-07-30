Бумаги Норникеля не интересны для покупок в настоящее время - ПСБ

Бумаги ГМК "Норильский Никель" не интересны для покупок в настоящее время, говорится в комментарии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ).

"Норникель" представил операционные результаты за 2К24: объём производства никеля увеличился на 15% кв/кв до 48,3 тыс. т. Результаты по меди и палладию сократились на 1% кв/кв, составив 108,8 тыс. т и 735 тыс. тр. унций соответственно. Производство платины продемонстрировало символическое снижение (-0,3%), сократившись до 178 тыс. тр. унций. Производственные результаты оказались ожидаемыми", - пишут аналитики.

Рост производства никеля, по их оценке, связан с низкой базой прошлого квартала. Результат по полугодию по всей корзине металлов оказался немного ниже значений прошлого года, отклонение находится в пределах 3%. В то же время увеличился объём производства меди на фоне слабых результатов прошлого года.

"23 августа "Норникель" представит финансовые результаты за первое полугодие. Ожидаем сокращения выручки на фоне сильного падения средних цен на палладий и никель в течение рассматриваемого периода, - добавляют эксперты. - Кроме этого, "Норникель" подтвердил свой план на 2024 год, что подразумевает сокращение объёмов производства всех металлов относительно показателей прошлого года. Таким образом, стоит ждать продолжения снижения производственных показателей во втором полугодии. В этих условиях считаем бумаги "Норникеля" неинтересными для покупок".

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