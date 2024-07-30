"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сургутнефтегаза с целью 30,45 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Сургутнефтегаза" с целью 30,45 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,97%, стоп-приказ: 25,85 рубля, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Акции "Сургутнефтегаза" на текущий момент торгуются по низким мультипликаторам P/BV и P/E. При этом компания, на взгляд аналитиков, обладает значительным запасом денежных средств и выигрывает в период высоких ставок.

"С технической точки зрения котировки находятся в боковом движении, цена отскочила от уровня поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 25,85 руб. риск на портфель составит 0,58%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,89", - указывают в "Финаме".

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