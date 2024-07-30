Акции ВТБ не являются инвестиционно привлекательными в настоящее время - "Т-Инвестиции"

Акции ВТБ не являются инвестиционно привлекательными в настоящее время, считают аналитики "Т-Инвестиций".

"Банк отчитался по МСФО за второй квартал и первые шесть месяцев 2024 года. За квартал чистая прибыль выросла на 8,5%, до 154,7 млрд руб. Чистые процентные доходы снизились во втором квартале 2024 года на 32%, составив 134,5 млрд руб. Прогноз по чистой прибыли на текущий год был повышен с 435 млрд до 550 млрд руб. Весомый вклад здесь должна внести работа с заблокированными активами, а также прогнозируемый прирост кредитного портфеля при низкой стоимости риска. Менеджмент банка не ожидает повышения ключевой ставки до конца 2024 года", - пишут эксперты.

Аналитики "Т-Инвестиций" не рекомендуют акции ВТБ к покупке, считая, что бумаги торгуются с дисконтом к историческим значениям, но давление на достаточность капитала все еще сохраняется.

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