Золото дорожает вопреки снижению интереса к нему на западных рынках - Альфа-банк

Золото дорожает вопреки снижению интереса к нему на западных рынках (оттоки из золотых ETF), говорится в аналитическом материале Альфа-банка.

"Инфляция, увеличение денежной массы и эскалация геополитических рисков остаются важными факторами, оказывающими поддержку ценам на золото, - отмечают эксперты банка Борис Красноженов и Елизавета Дегтярева. - Тем не менее, в последнее время, судя по официальной макроэкономической статистике из США, наблюдаетcя замедление долларовой инфляции, а доллар США укрепляется на фоне поиска инвесторами "тихой гавани". При этом цены на золото продолжают демонстрировать положительную динамику".

По наблюдению аналитиков банка, в данное время очевиден разрыв традиционных корреляций: традиционный подход, который предполагает, что при ослаблении доллара США цены на золото всегда растут, на сегодняшний день перестает работать. Цена на золото может расти одновременно со многими классами активов (например, криптовалюта и ЦФА). Более того, снижение интереса к золоту на западных рынках (оттоки из золотых ETF) не мешает росту цен на золото.

"Текущая ситуация во многом объясняется появлением новых драйверов роста на рынке золота, - считают Красноженов и Дегтярева. - Мы полагаем, что основными факторами, определяющими рост спроса на золото, становятся новая структура инвестиционных портфелей состоятельных физлиц (high net worth individuals, HNWI), усиление роли Азии, как основного центра торговли золотом, и существенное изменения уровней и восприятия долговой нагрузки на уровне государств".

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