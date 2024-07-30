Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса" с целевой ценой 4900 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков банка.

"Яндекс" отчитался за 2К24: компания превзошла консенсус прогноз Интерфакса по выручке (на 2%), а также по маржинальности по EBITDA (на 1,6 п.п.), - отмечают эксперты. - Темпы роста выручки основных сегментов, хотя и немного снизились по сравнению с I кв., остаются высокими. По нашему мнению, компания нацелена на продолжение реализации инвестиционной стратегии для упрощения своих позиций в сегменте электронной коммерции. Планы по возвращению к выплатам дивидендов (совет директоров рассмотрит вопрос о выплате первых дивидендов в размере 80 рублей на акцию) также расцениваем как позитивный сигнал. Подтверждаем нашу рекомендацию "покупать" акции "Яндекса" с целевой ценой 4900 рублей за бумагу".

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