Рынок акций РФ отскочил вверх после утренней просадки ниже 2900п по индексу МосБиржи

Москва. 30 июля. Рынок акций РФ утром во вторник отскочил вверх за счет закрытия части "коротких" позиций игроками после отката рынка с конца прошлой недели на сигналах ЦБ РФ о пролонгации жесткой монетарной политики; индекс МосБиржи поднялся к 2930 пунктам после утренней просадки ниже 2900 пунктов.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2929,4 пункта (+0,8%, утренний минимум - 2895,25 пункта), индекс РТС - 1066,17 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 30 июля, составляет 86,5554 руб. (+99,04 копейки; изменение курса ЦБ повлияло на динамику индексов в день его объявления).

Подорожали акции "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (+2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,4%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,1% и +0,3% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1% и +0,2% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,1%).

ВТБ во втором квартале 2024 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 8,5% год к году, до 154,7 млрд рублей, что соответствует рентабельности капитала на уровне 26,4%, свидетельствует отчетность госбанка. В целом за полугодие банк заработал 277,1 млрд рублей, что на 4,4% ниже результата за аналогичный период прошлого года, где были отражены нерегулярная прибыль от операций с иностранной валютой и разовый эффект от приобретения РНКБ.

Опубликованные результаты оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", предполагавшего чистую прибыль за квартал на уровне 147,8 млрд рублей, за полугодие - 270,2 млрд рублей.

Подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%).

Менеджмент "Яндекса" (MOEX: YDEX) (+1%, до 3905,5 рубля) впервые предложил выплатить дивиденды: руководство группы рекомендовало совету директоров рассмотреть вопрос о выплате 80 рублей на обыкновенную акцию (период компания не указала).

"Яндекс" во II квартале увеличил выручку на 37%, до 249,3 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Скорректированный показатель EBITDA в отчетном периоде удвоился и достиг 47,6 млрд рублей. Консенсус-прогноз, составленный "Интерфаксом", предполагал, что выручка окажется на уровне 244,3 млрд рублей, скорректированная EBITDA - 42,7 млрд рублей.

Кроме того, "Яндекс" прогнозирует, что общая выручка МКПАО по итогам 2024 года вырастет на 38-40% по сравнению с предыдущим годом. По сообщению компании, по итогам I полугодия ее выручка выросла на 38% (до 447,6 млрд рублей), а прогноз роста на 38-40% означает, что "Яндекс" ожидает ускорения темпов роста выручки во второй половине года. "Яндекс" также ожидает, что скорректированный показатель EBITDA составит 170-175 млрд рублей.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", в краткосрочной перспективе на рынке акций РФ могут сохраняться негативные настроения, причем дополнительное давление будет оказывать "фактор дружественных нерезидентов". Ближайшая поддержка для индекса МосБиржи находится в районе 2880 пунктов. В то же время дивиденды, которые поступают от крупных компаний, смогут лишь поддержать рынок, но не развернуть ситуацию, полагают эксперты.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи во вторник будет двигаться в диапазоне 2850-2950 пунктов. Несмотря на сильное падение индекса за последние два дня, потенциал дальнейшего снижения по-прежнему есть. В рамках текущей коррекции индекс обычно рос после обновления минимумов, однако в этот раз данный сценарий может не реализоваться, так как факторов для восстановления рынка сейчас нет. В качестве поддержки можно допустить приток средств от дивидендов Сбербанка, но маловероятно, что это существенно повлияет на ситуацию. Дополнительный негатив исходит от падения цен на сырье - котировки Brent ушли ниже $80 за баррель и продолжают снижаться.

Несмотря на явные негативные настроения на рынке могут постараться подрасти акции "Яндекса" на фоне сильных финансовых результатов за второй квартал и рекомендаций менеджмента по выплате первых дивидендов, считает Головинов.

По оценке руководителя отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексея Антонова, отметка 2900 пунктов по индексу МосБиржи в июле уже 4 раза отбивала атаки "медведей" и вскоре может не устоять, хотя наблюдаемый отскок можно списать на частичную фиксацию прибыли игроками по коротким позициям. В целом же очень вероятным среднесрочным сценарием является снижение рынка в район 2500-2600 пунктов по индексу МосБиржи, считает он.

Среди аутсайдеров с начала недели выступают акции "Аэрофлота". "На эту бумагу смотрим более позитивно, а ее сильное падение объясняется тем, что акции являются одними из лидеров по приросту с начала года. Неудивительно, что инвесторы фиксируют прибыль по наиболее выросшим бумагам", - отмечает эксперт.

Что касается долгового рынка, то задумываться о покупках ОФЗ стоит ближе к концу августа, когда будут понятны ожидания рынка по сентябрьскому решению ЦБ РФ по ставке и эти прогнозы будут заложены в цены, считает Антонов.

В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, австралийский ASX Australia просел на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 1,4%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE просел на 0,5%, CAC40 и DAX растут на 0,1-0,2%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1%).

Как стало известно во вторник, безработица в Японии в июне сократилась до 2,5% с 2,6% месяцем ранее, тогда как аналитики ожидали сохранения показателя на прежнем уровне.

На этой неделе состоятся заседания центробанков США, Японии и Великобритании. Федрезерв едва ли начнет снижать ставки раньше сентября, полагают аналитики, однако Банк Японии и Банк Англии могут внести коррективы в текущий курс денежно-кредитной политики.

На нефтяном рынке днем во вторник цены консолидируются после резкого отката с начала недели.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК во вторник составила $79,8 за баррель (+0,1% и -1,7% накануне), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $75,82 за баррель (+0,03% и -1,8% в понедельник).

Обе марки завершили в "минусе" три недели подряд.

На этой неделе рынок ждет заседания ФРС, данных о запасах топлива в США и итогов встречи ОПЕК+, которая состоится в четверг.

Федрезерв, как ожидается, сохранит ключевую ставку на прежнем уровне, но может сигнализировать готовность понизить ее уже на следующем заседании в сентябре.

Тем временем Минэнерго США в понедельник сообщило о покупке 4,56 млн баррелей нефти для стратегического резерва.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 19,82 млрд рублей (из них 2,68 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,68 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,48 млрд рублей на акции "Газпрома").