"Мои Инвестиции" подтверждают нейтральную оценку акций Норникеля

"Мои Инвестиции" подтверждают нейтральную оценку перспектив цены акций "Норильского никеля", сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала

"Норникель" раскрыл операционные результаты за 2-й кв. 2024 года и подтвердил свой прогноз по производству металлов на 2024 год. Выпуск никеля во 2К24 вырос на 8% г/г в соответствии с программой повышения производственной эффективности, МПГ - снизился на 3-5% г/г. Производство меди увеличилось на 15% г/г, отразив эффект низкой базы 2023 г., когда происходила настройка оборудования на Медном заводе Норильского дивизиона. "Норникель" продолжает консервативно ожидать снижения производства никеля в 2024 году на 9% г/г до 184-194 тыс. т из-за планового ремонта печи "Надеждинского металлургического завода". Выпуск МПГ также может снизиться на 12% г/г до 2,9-3,1 млн унций", - отмечают аналитики.

По словам компании, во 2К24. она продолжила наращивать объемы выпуска никеля премиальных марок на базе цеха электролиза Кольского дивизиона.

"Подтверждаем нейтральный взгляд на бумаги "Норникеля". Хотя при текущих ценах на металлы и курсе акции компании торгуются с мультипликатором EV/EBITDA 12М 7,0x (на ~30% выше исторического уровня), мы считаем ограниченным потенциал дальнейшего снижения цен на корзину металлов добытчика", - резюмируют эксперты телеграм-канала.

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