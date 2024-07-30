Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- ВВП Германии во 2-м кв. 2024 года;

- ВВП еврозоны во 2-м кв. 2024 года;

- предварительный индекс потребительских цен Германии в июле;

- индекс потребительского доверия США в июле;

- финансовые результаты "Яндекса" за 2-й кв. 2024 г;

- квартальные результаты Microsoft, P&G, Merck, Pfizer, Caterpillar, Starbucks, BP, PayPal, Sysco.

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