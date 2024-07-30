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30 июля 2024 года 09:53

Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 30 июля. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили со слабыми и разнонаправленными изменениями торги в понедельник. На этой неделе состоятся заседания центробанков США, Японии и Великобритании. Федрезерв едва ли начнет снижать ставки раньше сентября, полагают аналитики, однако Банк Японии и Банк Англии могут внести коррективы в текущий курс денежно-кредитной политики. Кроме того, свои финансовые отчетности обнародуют такие крупные компании, как Apple, Amazon и Microsoft.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются во вторник, инвесторы ждут заседаний центробанков США, Великобритании и Японии, которые состоятся позднее на этой неделе. Федрезерв едва ли начнет снижать ставки раньше сентября, полагают аналитики, однако Банк Японии и Банк Англии могут внести коррективы в текущий курс денежно-кредитной политики. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite в ходе торгов понизился на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 1,2%. Южнокорейский индекс Kospi потерял 1,1%. Значение австралийского фондового индекса S&P/ASX 200 понижается на 0,55%. Вместе с тем японский фондовый индекс Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 0,15%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются утром во вторник после резкого снижения днем ранее. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $79,39 за баррель, что на 0,49% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты понизились в цене на 1,7%, до $79,78 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились в цене на 0,53%, до $75,41 за баррель. В понедельник контракт подешевел на 1,8%, до $75,81 за баррель. Обе марки завершили в минусе три недели подряд.

Аналитики Macquarie полагают, что отчет Минэнерго США в среду укажет на сокращение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,9 млн баррелей. Если сокращение будет больше ожидаемого, цены на нефть могут получить поддержку, сказал управляющий директор Tyche Capital Advisors Тарик Захир. Тем временем Минэнерго США в понедельник сообщило о покупке 4,56 млн баррелей нефти для стратегического резерва.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 29 июля снизилась в 1,2 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась в области средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 9,1 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,031 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился на 0,14% и составил 104,45 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (27-29 июля) потерял 0,05%, опустившись до 909,59 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "ДОМ.РФ-001P-12R" (-1,86%), "Роснефть-001Р-04" (-1,57%) и "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,65%), а в лидерах повышения - облигации "АФК Система-1Р-11" (+0,88%), "Новотранс-001Р-03" (+0,73%) и "ДОМ.РФ-001P-02R" (+0,56%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Россельхозбанк (OKPO code: 52750822) (РСХБ) завершил размещение выпуска полугодовых облигаций серии БO-20-002P, реализовав 38,16% эмиссии. Размещение выпуска заявленным объемом 5 млрд рублей продлилось 10 дней. Банк установил ставку 1-го и единственного купона на уровне 17,5% годовых.

НАО "Финансовые системы" (работает под брендом AzurDrive) 31 июля начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23% годовых. Ставки 2-12-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Сбор заявок на выпуск прошел с 19 по 26 июля. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций эмитента серии 001P объемом 20 млрд рублей.

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" перенесло на 31 июля сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 001Р-13R объемом не менее 15 млрд рублей. Ранее сбор заявок планировался на 30 июля. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными, ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ - не выше 120 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 2 августа.

ООО "Байсэл" 1 августа планирует начать размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001P-01 объемом 200 млн рублей. Ставки 1-4-го купонов составят 24% годовых, что соответствует доходности к оферте 26,25% годовых. Оферта предусмотрена через год. Купоны квартальные. По займу также предусмотрена амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты окончания 10-11-го купонов, еще 40% - в дату завершения 12-го купона. Выпуск размещается в рамках программы облигаций серии 001Р объемом 5 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

АО "Мособлэнерго" 15 августа с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций серии 001P-01 объемом 3,5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - ключевая ставка ЦБ РФ плюс спред не выше 200 базисных пунктов. Купоны ежемесячные. Предусмотрена оферта через 3 года. Техразмещение запланировано на 20 августа. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Московская биржа в декабре 2023 года зарегистрировала программу облигаций "Мособлэнерго" серии 001Р объемом 30 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ООО "Финконсалт" установило ставку 27-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 15% годовых. Эмитент разместил 10-летние бонды на 14 млрд рублей в марте 2018 года. Ставка 1-го купона составила 8% годовых. Ставки 2-40-го купонов равны значению ОФЗ со сроком погашения 1 год + 1 процентный пункт, но не более 15% годовых. По выпуску выплачиваются квартальные купоны. Предусмотрено право эмитента принять решение о досрочном погашении облигаций (полном или частичном) в том случае, если ставка купона, начиная со 2-го, составит 15% годовых два купонных периода подряд. В обращении нет других выпусков облигаций компании.

АО "ДОМ.РФ" (OKPO code: 47247771) установило ставку 28-го купона облигаций серий БО-08 на уровне 18% годовых. Выпуск сроком обращения 33 года объемом 5 млрд рублей был размещен в ноябре 2017 года.

ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) установила ставку 21-24-го купонов облигаций серии БО-П06 объемом 500 млн рублей на уровне 17,5% годовых. Десятилетний выпуск облигаций был размещен в августе 2019 года по ставке 10,85% годовых. Ставка текущего купона составляет 11,25% годовых.

ООО "Истринская сыроварня" установило ставку 8-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 18% годовых. Эмитент разместил 4-летний выпуск объемом 150 млн рублей в декабре 2023 года. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс премия 3,5% годовых, но не более 18% годовых. Купоны ежемесячные. По займу установлена амортизационная структура погашения: по 20% от номинала будет погашено в даты окончания 40-го, 42-го, 44-го, 46-го и 48-го купонов, а также предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 11-го, 23-го и 35-го купонных периодов.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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