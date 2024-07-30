Мировые фондовые рынки незначительно снижаются, нефть продолжает дешеветь

Уолл-стрит закрылась с незначительными изменениями в понедельник. Фондовые индексы АТР снижаются в ожидании решений центробанков. Нефть продолжает дешеветь, Brent у $79,5 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили со слабыми и разнонаправленными изменениями торги в понедельник.

На этой неделе состоятся заседания центробанков США, Японии и Великобритании. Федрезерв едва ли начнет снижать ставки раньше сентября, полагают аналитики, однако Банк Японии и Банк Англии могут внести коррективы в текущий курс денежно-кредитной политики.

"На этой неделе в центре внимания будут Федрезерв и отчетности техсектора, - сказал Пол Нолти из Murphy & Sylvest Wealth Management. - Будущее процентных ставок должно проясниться после пресс-конференции (главы ФРС Джерома Пауэлла - ИФ). Отчетность ИТ-гигантов покажет, являются ли обоснованными ожидания инвесторов по поводу сохранения высоких темпов роста".

Свои финансовые отчетности обнародуют такие крупные компании, как Apple Inc. (SPB: AAPL), Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) и Microsoft Corp. (SPB: MSFT)

Между тем акции McDonald''s Corp. (SPB: MCD) подорожали на 3,7%. Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания сократила чистую прибыль во втором квартале на 12%, а скорректированный показатель и выручка не оправдали ожиданий рынка.

Однако, как пишет MarketWatch, несмотря на слабые показатели, руководство компании и инвесторы оптимистично смотрят на перспективы недавней инициативы McDonald''s по возвращению в меню бюджетных комплексных обедов стоимостью $5.

Капитализация Abbott Laboratories (SPB: ABT) понизилась на 0,5% на новости, что компании придется выплатить $495 млн в соответствии с решением суда присяжных по делу о молочных смесях для грудничков.

Цена бумаг Alibaba Group Holding (SPB: BABA) в США выросла на 2,7% на слухах, что китайский ИТ-гигант планирует повысить комиссионные для вендоров на площадках Tmall и Taobao.

Рыночная стоимость ON Semiconductor Corp. (SPB: ON) подскочила на 11,5%. Этот американский производитель полупроводниковой продукции сократил чистую прибыль на 42%, но при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,12% и составил 40539,93 пункта. Лидерами снижения в индикаторе стали акции Caterpillar (SPB: CAT), подешевевшие на 1,7%.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,08% - до 5463,54 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,07% и составил 17370,2 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются во вторник, инвесторы ждут заседаний центробанков США, Великобритании и Японии, которые состоятся позднее на этой неделе.

Федрезерв едва ли начнет снижать ставки раньше сентября, полагают аналитики, однако Банк Японии и Банк Англии могут внести коррективы в текущий курс денежно-кредитной политики.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite в ходе торгов понизился на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 1,2%.

Котировки акций Tencent (SPB: 700) и Meituan (SPB: 3690) в Гонконге опускаются на 1,2% и 1,9% соответственно.

В Шанхае бумаги Kweichow Moutai дешевеют на 1,8%, Seres Group - на 3,3%, Foxconn Industrial - на 4,2%, BYD Company - на 2,7%.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 опускается на 0,2%.

Как стало известно во вторник, безработица в Японии в июне сократилась до 2,5% с 2,6% месяцем ранее, тогда как аналитики ожидали сохранения показателя на прежнем уровне.

В Токио активно дешевеют бумаги Komatsu (на 5,6%) и Nippon Electric Glass (на 4,4%), тогда как цена акций Fanuc Corp. повышается на 3,6%, Sony - на 1,8%.

Южнокорейский индекс Kospi потерял 1,1%.

Рыночная стоимость Samsung Electronics упала на 1%, SK Hynix - на 3,9%.

Значение австралийского фондового индекса S&P/ASX 200 понижается на 0,55%.

Капитализация горнодобывающих компаний BHP Group и Rio Tinto сокращается на 1,6% и 1,1% соответственно, а лидером снижения в Австралии выступают акции металлургической Fortescue Ltd., падающие на 10%.

Цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются утром во вторник после резкого снижения днем ранее.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:04 мск составляет $79,49 за баррель, что на $0,29 (0,36%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты понизились в цене на $1,35 (1,7%), до $79,78 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене на $0,32 (0,42%), до $75,49 за баррель. В понедельник контракт подешевел на $1,35 (1,8%), до $75,81 за баррель.

Обе марки завершили в минусе три недели подряд.

На этой неделе рынок ждет заседания Федеральной резервной системы (ФРС), данных о запасах топлива в США и итогов встречи ОПЕК+, которая состоится в четверг.

Федрезерв, как ожидается, сохранит ключевую ставку на прежнем уровне, но может сигнализировать готовность понизить её уже на следующем заседании в сентябре.

Аналитики Macquarie полагают, что отчет Минэнерго США в среду укажет на сокращение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,9 млн баррелей. Если сокращение будет больше ожидаемого, цены на нефть могут получить поддержку, сказал управляющий директор Tyche Capital Advisors Тарик Захир.

Тем временем Минэнерго США в понедельник сообщило о покупке 4,56 млн баррелей нефти для стратегического резерва.