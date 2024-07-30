Акции Совкомфлота, Башнефти и Сургутнефтегаза привлекательны для покупки на текущих уровнях - "БКС МИ"

Акции "Совкомфлота", "префы" "Башнефти" и "Сургутнефтегаза" - бумаги с фундаментальным потенциалом, которые сейчас выглядят технически перепроданными, сообщается на портале БКС Экспресс.

"Бумаги "Совкомфлота" (цель на 12 месяцев - 170 руб., потенциал роста - 66%) очистились от дивидендов, доходность которых составила около 10%, - отмечает аналитик Олег Решетников. - Менеджмент не исключает дивидендов за I полугодие, что может подогреть интерес к бумагам в моменте. С экстремумов текущего года бумаги теряют более 30% и находятся на уровнях минимумов сентября 2023 года".

В свою очередь, бумаги "Башнефти" (цель на 12 месяцев - 2400 руб., потенциал роста - 52%) очистились от дивидендов, доходность по которым составила 13%.

"Бумаги "Сургутнефтегаза" (цель на 12 месяцев - 58 руб., потенциал роста - 15%) тоже очистились от дивидендов, которые в рамках текущего дивидендного сезона принесли инвесторам наибольшую доходность (20,5%), - указывает эксперт. - С майских пиков бумаги теряют более 30% и находятся на минимумах с августа 2023 года".

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