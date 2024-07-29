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29 июля 2024 года 19:32

Рынок акций РФ начал неделю с падения к 2900п по индексу МосБиржи на сигналах ЦБ РФ о ДКП, лидировал в откате Аэрофлот

Москва. 29 июля. Рынок акций РФ начал неделю с продолжения падения большинства blue chips после повышения ключевой ставки ЦБ РФ и сигнала регулятора о пролонгации жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), индекс МосБиржи в понедельник откатился в район 2900 пунктов во главе с бумагами "Аэрофлота" (-6,9%). Внешние площадки в начале недели подавали смешанные сигналы и подешевела нефть (Brent упала ниже $80 за баррель), что также стало фактором давления на рынок.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2906,95 пункта (-2,9%, максимальное падение с середины февраля 2023 года), индекс РТС - 1057,99 пункта (-4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 6,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 30 июля, составил 86,5554 руб. (+99,04 копейки).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-6,9%, до 52,12 рубля - минимум с середины мая), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-6,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-4,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-4,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-3,9%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-3,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-3,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-3,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,6% и -3,8% "префы"), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-2,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-2,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,3% и -2,5% "префы"), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-2,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,5%).

Подорожали акции Solidcore (MOEX: POLY) (+0,3%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций начал неделю нисходящей коррекцией, цены на нефть откатилась ниже $80 за баррель Brent. Рынок продолжил переваривать рост ключевой ставки ЦБ РФ и жесткий сигнал регулятора относительно долгосрочных перспектив ДКП.

На внешнем контуре настроения были в целом нейтральными, важной экономической статистики не выходило. Во вторник инвесторы обратят внимание на оценку ВВП еврозоны за II квартал, в США будут обнародованы июльский индекс доверия потребителей Conference Board и число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в июне. На российском рынке "Яндекс" (MOEX: YNDX) опубликует финансовые результаты за II квартал 2024 г.

"На общие настроения до середины недели может оказывать влияние приближение заседания ФРС, а российский рынок краткосрочно продолжит переоценку после монетарного ужесточения. Поддержку может оказать ослабление рубля в свете завершения налогового периода. Прогноз по индексу МосБиржи на 30 июля - 2900-3000 пунктов", - считает Бахтин.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Дениса Обухова, индекс МосБиржи закрепился ниже 3000 пунктов и приближается к годовому минимуму в 2879,23 пункта.

На рынок акций значительное влияние оказали итоги пятничного заседания ЦБ РФ, на котором регулятор повысил ключевую ставку до 18%, а также сопроводил решение жестким сигналом, обозначив готовность повышать ставку на следующих заседаниях. Причем регулятор заметно повысил ожидаемый уровень среднего значения ставки: на 2025 год - до 14-16% (с 10-12%), на 2026 год - до 10-11% (с 6-7%).

На этом фоне доходность более консервативных активов может продолжить расти, что будет влиять на увеличение интереса к ним со стороны российских инвесторов. Уже на текущий момент доходность 10-летних ОФЗ превышает среднегодовую доходность за последние 10 лет индекса полной доходности МосБиржи. На текущей неделе инвесторы будут следить за макроэкономическими данными, которые, в частности, влияют на решение ЦБ РФ об ужесточении денежно-кредитной политики. В среду будут опубликованы данные по динамике ВВП, а также уровень безработицы, который остается на исторически низком уровне в 2,6%, что, в свою очередь, выступает одним из ключевых проинфляционных рисков, отмечает эксперт.

На текущей неделе инвесторы также будут следить за итогами заседания ФРС США, которые будут известны в среду. Рынки не ждут снижения ставки ФРС, однако ждут сигнала, что регулятор сделает это в сентябре. Согласно динамике фьючерсов на ставку, она будет снижена на 25 б.п. с вероятностью более 90%.

"Интрига о том, каким будет комментарий, сохранится до последнего момента в свете того, что в июне потребительская инфляция в США выросла (базовый ценовой индекс расходов на личное потребление составил 2,6%). Однако стоит отметить, что локальный рост пока не говорит об устойчивой тенденции. От динамики базовой процентной ставки в США в значительной мере зависит спрос на нефть, так как страна является одним из крупнейших потребителей энергоресурсов", - напомнил Обухов.

Как отмечает руководитель аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олег Абелев, в последние дни неплохо выглядят акции "Московской биржи", поскольку повышение ставки ЦБ РФ означает увеличение комиссионных процентных доходов биржи. Однако в долгосрочной перспективе есть два основных риск-фактора, которые могут серьезно снизить доходность биржи и свободный денежный поток - это предложение НАУФОР о децентрализации депозитарной инфраструктуры и риск сворачивания биржевых валютных торгов, считает аналитик.

"Сейчас вся структура монополизирована НРД, доходы которого учитываются в группе "Мосбиржи". При децентрализации это будет означать снижение депозитарных доходов биржи. Кроме того, на бирже, по сути, осталась всего одна ликвидная валютная рублевая пара - рубль-юань, а китайские банки-контрагенты постепенно закрывают свои корсчета. Bank of China уже это сделал, но пока подставил "плечо" ICBC, хотя нет никакой гарантии, что он в ближайшие дни не откажется от дальнейшего сотрудничества. В этом случае часть потенциальных доходов биржи может существенно снизиться. Биржа может недополучить не только комиссионные, но и процентные доходы. Часть доходов, которые биржа имела от биржевых операций с валютными парами с юанем, будут недополучена. Теперь размещать на межбанковском рынке в НКЦ будет нечего, если межбанковских торгов не будет", - отмечает Абелев.

"Поэтому краткосрочная рекомендация - "покупать" акции "Мосбиржи", а долгосрочная (на срок от полугода и выше) - скорее нет", - заключил представитель "Риком-Траста".

По словам начальника аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка (РСХБ) Александра Фетисова, если индекс МосБиржи не удержит рубеж 2900 пунктов, то следующим уровнем поддержки выступит 2800 пунктов, который выглядит более крепким. Среди отдельных бумаг наиболее резистентными к общим негативным тенденциям выглядят акции "Мосбиржи", которые достигли локальных максимумов за два месяца. Биржа является явным бенефициаром высоких ставок, и с учетом сохранения ключевой ставки до конца года на уровне 18% и ее плавного понижения в 2025 году, справедливую стоимость акций "Мосбиржи" можно оценить на уровне 305 руб., что дает потенциал роста в 29%. С учетом дивидендной доходности отдача инвестиций в акции "Мосбиржи" может составить более 40%, считает аналитик.

В нефтегазовом секторе относительно устойчиво по сравнению с остальным рынком выглядят бумаги "Татнефти", "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти". Сильный отчет "Газпром нефти" за I полугодие, а также сохранение цен на нефть на комфортных для нефтегазового сектора уровнях дают ориентиры для позитивных ожиданий по отчетности для всего сектора, и соответственно, росту промежуточных дивидендов. В то же время укрепление рубля и высокие ставки сдерживают оптимизм покупателей. В секторе металлов и добычи продажи коснулись в основном акций закредитованных компаний, а сильнее всего выглядят акции золотодобытчиков, отмечает Фетисов.

Что касается лидеров продаж, то совершенно обоснованно усиливается давление в компаниях с высокой долговой нагрузкой, а также в строительном секторе. "Мы полагаем, что "фундаментом" стратегии работы на рынке в текущих условиях должны оставаться фонды денежного рынка и облигации с плавающим купоном. Что касается рынка акций, то потенциал снижения пока еще не исчерпан", - заключил представитель РСХБ.

По оценке руководителя отдела анализа акций ФГ "Финам" Наталии Малых, до тех пор, пока валютные курсы не покажут устойчивого восстановления, на рост индекса МосБиржи можно не рассчитывать. При относительно сильном рубле, просевших ценах на нефть и высоких ставках на долговом рынке позиции рынка акций довольно слабы, и логично ожидать развития нисходящей коррекции.

"Дивидендный сезон закончился, и выплаты больше не удерживают инвесторов в акциях, особенно с учетом жесткой риторики ЦБ РФ. Поэтому при низких валютных курсах можно ожидать миграции капитала в депозиты и облигации. Индекс МосБиржи до осени может уйти в район 2700-2750 пунктов. К концу года ожидается ослабление рубля - текущие курсы вряд ли устраивают бюджет РФ, особенно при снижении долларовых цен на нефть и объемов экспорта Россией нефти в рамках выполнения договоренностей ОПЕК+. Это поможет рынку восстановить позиции, хотя, скорее всего, скоро мы пересмотрим прогноз по индексу МосБиржи с 3540 пунктов в меньшую сторону", - считает эксперт.

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,1%, австралийский ASX Australia - на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,03%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,3%), смешанная динамика наблюдается в Европе (индекс FTSE топчется на уровне пятницы, DAX, CAC 40 просели на 0,5-1%) и в США (индексы к 18:50 МСК изменились на 0,1-0,3%).

Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-июне 2024 года выросла на 3,5% относительно того же периода прошлого года - до 3,511 трлн юаней ($484 млрд), сообщило в минувшие выходные Государственное статистическое управление КНР. Прибыль государственных компаний увеличилась на 0,3%, частных - на 6,8%.

На этой неделе трейдеры ждут заседаний Федрезерва США и Банка Японии, а также отчетностей ряда IT-гигантов, включая Apple, Amazon.com и Microsoft.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает повышение ключевой ставки Банком Японии на 10 б.п. на предстоящем заседании. Рынок также ждет, что японский ЦБ объявит о сворачивании программы выкупа облигаций.

На нефтяном рынке вечером в понедельник цены вернулись к снижению после локального роста из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $79,71 за баррель (-1,7% и -1,5% в пятницу), сентябрьская цена WTI - $75,77 за баррель (-1,8% и -1,4% в пятницу).

Самолеты израильских ВВС в минувшее воскресенье совершили серию налетов на юг Ливана и подвергли бомбардировке четыре города, сообщило турецкое информагентство Anadolu со ссылкой на ливанские СМИ.

Газета The Jerusalem Post со ссылкой на ливанские источники сообщает, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) "осуществила массированный артиллерийский обстрел целей в различных районах Ливана".

Атаки стали ответом на ракетный удар по населенному пункту Мадждаль-Шамс на контролируемых израильской стороной Голанских высотах.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 1,8%, WTI - на 1,9%. Снижению цен способствовал рост опасений в отношении падения спроса на нефть в Китае в связи с сигналами ослабления экономики КНР.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в понедельник снизились "префы" ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (-12,7%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-9,7%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (-8,8%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (-7,6%), акции "Распадской" (MOEX: RASP) (-6,6%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-6,5%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-6%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-5,7%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (-5,7%), ПАО "Позитив Групп" (-5,7%).

Выросли акции ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (+6,9%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-2,7%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 80,01 млрд рублей (из них 13,49 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 10,22 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 7,75 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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