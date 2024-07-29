Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост UST

Москва. 29 июля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на плавное повышение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 72,08% от номинала (доходность - 8,85% годовых). Облигации с погашением в 2042 году не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 73,25% от номинала (их доходность также не изменилась, составив 8,46% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 2 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не изменился в цене, которая сохранилась на уровне 56,77% от номинала (доходность - 9,8% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день всего на 3 базисных пункта, до 79,53% от номинала (их доходность увеличилась на 2 базисных пункта и составила 17,35% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году не продемонстрировали яркой динамики - котировки остались на уровне 70,9% от номинала (доходность - 16,6% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели на 7 базисных пунктов - до 67,49% от номинала (доходность выросла на 3 базисных пункта, составив 13,95% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году опустилась за день на 21 базисный пункт - до 67,07% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 29 июля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в понедельник демонстрируют небольшой рост в ожидании важных событий, которые состоятся чуть позже на этой неделе.

В частности, на этой неделе запланированы заседания центробанков США, Японии и Великобритании. Федрезерв едва ли начнет снижать процентные ставки раньше сентября, полагают аналитики, однако Банк Японии и Банк Англии могут внести коррективы в текущий курс денежно-кредитной политики.

Согласно опубликованным в конце прошлой недели в США данным, индекс потребительских цен (индекс PCE) в июне увеличился на 0,1% относительно предыдущего месяца после нулевого изменения в мае. Рост показателя в годовом выражении замедлился до 2,5% с 2,6% месяцем ранее. Динамика в обоих случаях совпала с ожиданиями аналитиков. Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в июне повысился на 2,6% в годовом выражении, как и месяцем ранее. Эксперты ожидали снижения темпов роста до 2,5%. Индикатор увеличился на 0,2% по сравнению с маем, когда его повышение составило 0,1%. Индекс PCE Core является ключевым индикатором, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.