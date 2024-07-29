Акции Henderson привлекательны для долгосрочного инвестирования - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции Henderson привлекательны для долгосрочного инвестирования, полагают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Российский дом мужской моды Henderson представил операционные результаты за июнь 2024 года. Выручка за шесть месяцев увеличилась на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив 9,2 млрд рублей. Henderson продолжает демонстрировать уверенный рост выручки. При этом наблюдается успешная реализация плана менеджмента по достижению опережающего роста доли онлайн-сектора. Несмотря на снижение LFL посещаемости офлайн-сегмента в целом за первое полугодие 2024 года, в июне удалось продемонстрировать рост данного показателя по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Также наблюдается активный рост объемов торговых площадей и выручки год к году. По нашему мнению, акции Henderson являются интересными для долгосрочного инвестора".

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