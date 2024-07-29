"Солид Брокер" подтверждает прогнозную цену акций "Ленты" на уровне 1700 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитиков.

Эксперты инвесткомпании, анализируя результаты "Ленты" за 2К24 и 1П24, пришли к выводу о том, что компания из кризисной ситуации кардинально выправила ситуацию до нормального состояния и сильно увеличила шансы на достижение целей изначальной стратегии (одна из целей т- достижение 1 трлн рублей выручки к 2025 году и сохранение маржинальности по EBITDA на уровне 8%".

"Мы считаем, что эти позитивные изменения ещё не в рынке. Компания торгуется по форвардному EV/EBITDA 2024 2,9х, что дает дисконт в 50-60% к целевому мультипликатору, - указывают в "Солид Брокер". - Про дивиденды пока говорить рано при таких ставках, но в целом компания уже будет в состоянии их заплатить по итогам 2024 года. "Лента" - это классическая разворотная история, которая не так часто происходит на российском рынке. И мы считаем, что этим нужно пользоваться. Наша целевая цена 1700 рублей на горизонте 12 месяцев. И мы включаем эту компанию в ТОП-5 наших публичных идей".

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