"Мои Инвестиции" нейтрально оценивают перспективы акций Норникеля

"Мои Инвестиции" нейтрально оценивают перспективы акций "Норильского никеля", говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала.

"Норникель" раскрыл операционные результаты за 2К24 : вВыпуск никеля вырос на 8% г/г в соответствии с программой повышения производственной эффективности, МПГ - снизился на 3-5% г/г. Производство меди увеличилось на 15% г/г, отразив эффект низкой базы 2023 года, когда происходила настройка оборудования на Медном заводе Норильского дивизиона", - отмечают эксперты.

Они подчеркивают, что "Норникель" продолжает консервативно ожидать снижения производства никеля в 2024 году на 9% г/г до 184-194 тыс. т из-за планового ремонта печи "Надеждинского металлургического завода". Выпуск МПГ также может снизиться на 12% г/г до 2,9-3,1 млн унций. По словам менеджмента компании, во 2К24 она продолжила наращивать объемы выпуска никеля премиальных марок на базе цеха электролиза Кольского дивизиона.

"Подтверждаем нейтральный взгляд на бумаги "Норникеля". Хотя при текущих ценах на металлы и курсе акции компании торгуются с мультипликатором EV/EBITDA 12М 7,0x (на ~30% выше исторического уровня), мы считаем ограниченным потенциал дальнейшего снижения цен на корзину металлов добытчика", - делают вывод аналитики телеграм-канала.

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