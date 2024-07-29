Рубль днем слегка повышается в паре с юанем после решения ЦБ по ставке

Москва. 29 июля. Китайский юань незначительно понижается на Московской бирже днем в понедельник, его курс составил 11,84 руб. в 15:00 мск, что на 1,35 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 12 копеек, до 86,76 руб./$1, контракт EURRUBF упал на 50 копеек, до 93,75 руб./EUR1.

Позитивное влияние на курс рубля продолжают оказывать подготовка экспортеров к налоговым выплатам в июле (в понедельник в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, налог на прибыль, НДПИ, НДС, страховые взносы, акцизы и НДД) и жесткая денежно-кредитная политика ЦБ.

Банк России повысил ключевую ставку с 29 июля на 200 базисных пунктов, до 18,00% годовых. В опубликованном в пятницу заявлении регулятор отметил, что инфляция ускорилась и складывается существенно выше его апрельского прогноза.

Текущий рост цен с поправкой на сезонность во втором квартале 2024 года составил в среднем 8,6% в пересчете на год после 5,8% в предыдущем квартале. Показатель базовой инфляции с поправкой на сезонность во втором квартале возрос в среднем до 9,2% в пересчете на год после 6,8% в предыдущем квартале. Годовая инфляция по оценке на 22 июля увеличилась до 9,0% с 8,6% в июне.

На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции остается смещенным в сторону проинфляционных. Основные проинфляционные риски связаны с изменением условий внешней торговли (в том числе под влиянием геополитической напряженности), с сохранением высоких инфляционных ожиданий и отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста.

Прогноз Банка России по инфляции существенно пересмотрен, в том числе прогноз на 2024 год повышен до 6,5-7,0%.

ЦБ считает, что для того, чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели - существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее.

Банк России исходит из неизменности объявленной траектории нормализации бюджетной политики в 2024 году и в последующие годы. Изменения этой траектории могут потребовать уточнения параметров проводимой денежно-кредитной политики. Регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Юань, скорее всего, укрепится до уровней чуть выше 12 руб. после завершения налоговых выплат, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Юань сумел завершить пятничные торги умеренным ростом, на отметке 11,85 руб., - напоминает эксперт. - Биржевые обороты июля, заметно более низкие, чем в предыдущие месяцы, отражают меньшую интенсивность реализации валюты экспортерами на Московской бирже перед текущими налоговыми выплатами. Отчасти это объясняется ослаблением требований правительства по продажам валюты, отчасти - является следствием ухода части операций на внебиржевой рынок. В целом это благоприятно для валютного рынка, смягчая риски более резкого укрепления рубля на пике налогового периода, который завершается сегодня".

На взгляд аналитика, целевой диапазон по курсу юаня в понедельник прежний - 11,5-11,8 руб. К середине недели, по мере сокращения предложения валюты со стороны экспорта, юань может вернуться на позиции чуть выше 12 руб. Более уверенный рост китайской валюты пока, в силу сложной ситуации с трансграничными платежами, в первую очередь с КНР, представляется стратегу банка проблематичным.

Рубль будет тяготеть к ослаблению до 12 за юань после завершения налогового периода, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль укрепился по итогам недели. Экспортеры нарастили продажу валютной выручки для уплаты налогов, - отмечают эксперты. - В понедельник курс пары "юань-рубль" находится у 11,85 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В понедельник до завершения налогового периода курс еще способен на время уходить к 11,75 руб./юань, но в дальнейшем он будет тяготеть к росту в сторону 12 руб./юань".

Нефтяные цены на прошлой неделе снижались, напоминают аналитики. Давление на котировки, по их мнению, оказывали опасения слабого спроса на сырье со стороны КНР. В понедельник фьючерсы на Brent торгуются у $81 за баррель. "Сейчас динамика цен будет определяться итогами заседания ФРС. Если они приведут к выраженному ослаблению доллара в мире, котировки попробуют вернуться на уровни выше $82 за баррель", - прогнозируют в банке.

Цены на нефть начали снижаться днем в понедельник на опасениях по поводу мирового спроса на топливо.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск подешевели на 0,59%, до $80,65 за баррель. Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,69%, до $79,62 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 1,8%, WTI - на 1,9%.

В начале торгов в понедельник нефть дорожала на опасениях эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Как сообщалось, самолеты израильских ВВС в минувшее воскресенье совершили серию налетов на юг Ливана в ответ на ракетный удар по населенному пункту Мадждаль-Шамс на контролируемых израильской стороной Голанских высотах.

Ранее сообщалось, что импорт топлива в Китай сократился на 11% в первом полугодии 2024 года.