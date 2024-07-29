"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Яндекса с целью 4230 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Яндекса" с целью 4230 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,2%, стоп-приказ: 3700 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Яндекс" опубликует 30 июля результаты по МСФО за II квартал 2024 года. Аналитики ожидают сильных данных в первую очередь за счет существенного роста цен на такси. Помимо этого, бумага может в ближайшее время войти в индекс Мосбиржи, что, по мнению экспертов, повлечет за собой дополнительные покупки со стороны институциональных инвесторов.

"С технической точки зрения акции компании торгуются вблизи локального уровня поддержки. Идея на рост бумаги с целью 4230 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 3700 руб. риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,87", - указывают в "Финаме".

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