Инвестбанк "Синара" пересмотрел оценку для акций технологических компаний РФ

Компания Текущая цена Прогнозная цена Прежняярекомендация Новая рекомендация Потенциал роста "Яндекс" - 3800 - Продавать -8% "МТС" 330 290 Держать Покупать 21% "Ростелеком" 130 114 Покупать Покупать 31% "Ростелеком" (ап) 130 114 Покупать Покупать 51% Ozon 3400 3600 Держать Продавать -10% "ВК" 750 570 Держать Покупать 22% Cian 810 870 Держать Держать 6% "Группа Позитив" 2800 2500 Держать Продавать -17% "Софтлайн" 230 210 Покупать Покупать 43% HeadHunter 5800 5200 Держать Держать 9%

Москва. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Инвестиционный банк "Синара" пересмотрел прогнозные цены и рекомендации для акций телекоммуникационных и интернет-компаний РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. "Мы в целом оцениваем сектор телекоммуникаций как привлекательный: перед некоторыми компаниями открываются хорошие перспективы роста, другие занимают лидирующие позиции в стремительно развивающихся нишах рынка, третьи выигрывают от ухода зарубежных игроков, пользуются прямой поддержкой со стороны государства или благоприятным режимом регулирования, а для самых-самых все факторы сходятся вместе, - пишут аналитики. - Показатели рентабельности в большинстве случаев уже находятся на относительно высоких уровнях или улучшаются. Вместе с тем высокие по прежним меркам процентные ставки негативно сказываются на оценках, в связи с чем в стратегии на 3К24 мы понизили целевые цены по акциям представителей сектора ТМТ. Ввиду существенного в этом году роста котировок осталось не так много бумаг, где сохраняется большой потенциал роста, хотя ситуация немного изменилась с учетом летней коррекции". Оценки и рекомендации аналитиков (цены в рублях):Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.