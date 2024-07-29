"Финам" подтверждает рейтинг акций Coca-Cola на уровне "держать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций Coca-Cola Co. на уровне "держать" с целевой ценой $62,9, что соответствует потенциалу снижения на 5% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании.

"23 июля компания опубликовала финансовые результаты за 2К 2024 года, которые превзошли ожидания рынка. Также Coca-Cola повысила собственные финансовые прогнозы на 2024 год. Несмотря на это, мы не видим достаточного основания для повышения целевой цены. Оценка потенциальной цены акции основана на среднем между оценкой по форвардным мультипликаторам (P/E и EV/EBITDA) в сравнении с аналогами и оценкой на основе целевой дивидендной доходности", - отмечает аналитик Игнат Иванов.

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