Снижение котировок распространится с ОФЗ на корпоративные выпуски в начале недели - инвестбанк "Синара"

Снижение котировок распространится с ОФЗ на корпоративные выпуски в начале текущей недели, полагает аналитик инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин.

"Доходности ОФЗ по итогам недели выросли на 20-80 б. п. до 16,6-17,2% на коротком участке и до 15,8-16,4% - на среднем и длинном, - констатирует эксперт. - Участники рынка негативно восприняли решение Банка России повысить ключевую ставку и пересмотр траектории ключевой ставки до 2026 года в сторону повышения. По всей видимости, инвесторы были более оптимистично настроены относительно сроков и темпов снижения ставки. На наш взгляд, рынок в пятницу не в полной мере отреагировал на решение ЦБ РФ, поэтому давление на котировки ОФЗ сохранится и с большой вероятностью распространится на корпоративные выпуски. Основными событиями для долгового рынка станут публикация данных по недельной инфляции и запланированные на среду аукционы ОФЗ".

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