ЦБ РФ продолжает настраивать рынок на сохранение жесткой ДКП в течение длительного времени - Альфа-банк

ЦБ РФ продолжает настраивать рынок на сохранение жесткой денежно-кредитной политики в течение длительного времени, говорится в обзоре Альфа-банка.

"ЦБ РФ повысил ключевую ставку до уровня 18% на заседании 26 июля. Данное решение нам представляется взвешенным, поскольку накануне заседания мнения рынка разделились: консенсус аналитиков склонялся к опции в 17-18%, при этом большинство аналитиков придерживались варианта повышения до 18%, тогда как финансовые рынки не исключали более сильного движения ставки, - пишет главный экономист банка Наталья Орлова. - Стоит отметить, что релиз регулятора остается достаточно жестким. Во-первых, прогноз по ставке на уровне 18,0-19,4% до конца этого года предполагает возможность повышения ставки до 20% на сентябрьском заседании. Во-вторых, обновленный прогноз по динамике ключевой ставки на 2025 г. был существенно повышен с 10-12% до 14-16%".

Еще одним важным фактом, по мнению эксперта, является существенное повышение уровня нейтральной ставки в реальном выражении с 2,0-3,0% до 3,5-4,5%. "В целом ЦБ РФ продолжает настраивать рынок на сохранение жестких денежно-кредитных условий в течение длительного времени, хотя нам представляет, что есть существенная вероятность, что ставка не превысит 18% и останется на этом уровне до конца текущего года", - указывает Орлова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.