SberCIB сохраняет оценку "покупать" для акций ММК

SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" ("MMK") с целевой ценой 70 рублей за бумагу, сообщается в комментарии инвестбанка.

"ММК" отчиталась за второй квартал - квартал к кварталу выручка выросла на 17%, а EBITDA - на 20%. Это говорит о том, что продажи восстанавливаются после спада в начале года, - отмечают аналитики. - Год к году рентабельность по EBITDA сократилась на пять процентных пунктов, до 22%. Полагаем, что это связано с ростом затрат на сырьё и персонал. Свободный денежный поток превысил ожидания аналитиков. Квартал к кварталу он вырос в 2,5 раза. Компания может выплатить дивиденды 2,49 руб. на акцию за первое полугодие - это 100% свободного денежного потока. Дивдоходность - 4,8%".

В SberCIB считают "ММК" наиболее привлекательной среди металлургов из-за высокой доходности ожидаемого в 2025 году свободного денежного потока - у "ММК" он 11%, у "Северстали" - 5%.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.