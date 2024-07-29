"Финам" повысил рейтинг акций Qualcomm до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Qualcomm Inc. до "покупать", сохранив целевую цену на уровне $209 за штуку c потенциалом роста на 17%, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова.

"Акции Qualcomm заметно подешевели на фоне распродаж в полупроводниковом секторе. Инвесторов испугали новости о возможном расширении торговых ограничений США на поставки чипов в Китай. Тем не менее мы считаем, что бумаги Qualcomm на данный момент хорошо позиционированы для роста на фоне восстановления рынка смартфонов и скорой публикации отчета за 3-й финквартал", - пишет эксперт инвесткомпании.

Qualcomm - американский фаблесс-производитель чипсетов и разработчик технологий беспроводной связи.

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