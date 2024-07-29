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29 июля 2024 года 11:40

Рынок акций РФ утром упал к 2950п по индексу МосБиржи на сигналах ЦБ РФ по ДКП, лидирует в откате" Аэрофлот"

Москва. 29 июля. Рынок акций РФ утром в понедельник сохранил нисходящий импульс минувшей пятницы после решения ЦБ РФ повысить ключевую ставку до 18% и сигнала регулятора о пролонгации жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), индекс МосБиржи провалился в район 2950 пунктов во главе с бумагами "Аэрофлота" (-5,8%). Сдерживающим фактором выступает улучшение внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (растут нефть и металлы).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2951,09 пункта (-1,4%), индекс РТС - 1086,49 пункта (-1,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,9%.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 июля, составляет 85,565 руб. (+15,5 копейки).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-5,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3,9%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-2,7%), бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-2%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-1,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,4% и -1,6% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,2% и -1,8% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%).

Подорожали акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", с учетом слабого закрытия прошлой недели российскому рынку акций будет сложно даваться восстановление в краткосрочной перспективе. Индекс МосБиржи, скорее всего, будет торговаться ниже отметки 3000 пунктов. Тем не менее, в ближайшее время на биржу должны поступить средства от ранее начисленных дивидендов крупных компаний, что может оказать некоторую поддержку акциям. Однако значительная часть этих средств может быть инвестирована в безрисковые инструменты денежного рынка под высокую ставку.

По словам директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, внешние рынки ждут на неделе результатов заседания ФРС, отчета о занятости в США за июль и публикации доходов крупных технологических компаний (Apple, Amazon, Microsoft, Meta (SPB: META)).

Одним из ключевых событий недели станет заседание ФРС, на котором рынки ожидают сохранения процентных ставок на текущем уровне. Однако в свете последних экономических данных инвесторы будут пристально следить за выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла, чтобы уловить намеки на возможное снижение ставки в сентябре.

Российский фондовый рынок на прошедшей неделе продемонстрировал высокую волатильность, в пятницу усилились распродажи после новостей от ЦБ РФ. Прогноз ЦБ РФ средней ключевой ставки до конца 2024 года составляет 18,0-19,4%, причем возможны дальнейшие повышения ставки до конца года. При усилении распродаж будут оправданы спекулятивные короткие позиции по акциям компаний с высокой долговой нагрузкой ("Сегежа Групп" (MOEX: SGZH), АФК "Система", МТС, "Мечел" (MOEX: MTLR)). В среднесрочных позициях будет оправдано сокращение риска на отскоках. Долгосрочные инвестиции и покупка длинных ОФЗ выглядят рискованными из-за сохраняющихся высоких процентных ставок, а индекс RGBI может просесть до 100 пунктов, индекс МосБиржи - до 2800 пунктов, считает Кабаков.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи в понедельник будет двигаться в диапазоне 2940-3000 пунктов.

"Реинвестирование дивидендов Сбербанка может оказать поддержку рынку, но в текущих условиях это будет скорее препятствовать сильному откату. Говорить о восстановлении индекса сейчас не приходится. Впрочем, отдельные бумаги могут двигаться против рынка. В данном случае сюда можно отнести акции из финансового и ИТ-секторов", - считает он.

В пятницу индекс МосБиржи опустился ниже 3000 пунктов после заседания ЦБ РФ. Несмотря на то, что ожидания рынка по ставке полностью оправдались, реализовался негативный сценарий из-за жесткой позиции регулятора. На этом фоне в "минусе" оказались абсолютно все сегменты рынка. Явными аутсайдерами стали акции компаний с высоким долгом (АФК "Система", "Сегежа Групп", "М.Видео" (MOEX: MVID), "Мечел" и "Русал"). Под выраженным давлением продаж также оказались бумаги ИТ-компаний, которые традиционно реагируют сильнее остальных на резкое изменение настроений, отметил Головинов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", в минувшую пятницу рынок акций РФ не удержался в области 2-недельных максимумов и просел по индексу МосБиржи на фоне решения ЦБ РФ по ДКП.

На текущей неделе внимание инвесторов привлекут результаты "Яндекса" (MOEX: YNDX) по МСФО за I полугодие 2024 года, а также данные по оборотам на Мосбирже за июнь. Снижение, которое наблюдалось на рынке акций в пятницу, может оказаться чрезмерным, и при прочих равных индексы могут показать умеренное восстановление в начале недели, полагают эксперты.

ЦБ РФ не исключает, что на конец текущего года ставка может оказаться в диапазоне 18-20%, в то время как риторика сохраняется жесткой. Банк России отмечает, что "рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Для того, чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики...", отмечают эксперты.

Тем не менее, в заявлении регулятора указывается, что дальнейшее повышение ставки будет рассматриваться с точки зрения "целесообразности". Следующее заседание регулятора запланировано на 13 сентября. До этого времени внимание будут привлекать данные по инфляции, которые в большой степени и определят целесообразность дальнейшего повышения ставки, напомнили аналитики "Цифра брокер".

В США в минувшую пятницу индексы акций выросли на 1-1,6%, инвесторы оценивали статданные, квартальные отчеты и другие новости эмитентов.

Расходы населения США в июне выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило в пятницу министерство торговли страны. Доходы американцев увеличились на 0,2%. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал повышение расходов на 0,3%, доходов - на 0,4%.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в июне увеличился на 0,1% относительно предыдущего месяца после нулевого изменения в мае. Рост показателя в годовом выражении замедлился до 2,5% с 2,6% месяцем ранее. Динамика в обоих случаях совпала с ожиданиями аналитиков.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в июне повысился на 2,6% в годовом выражении, как и месяцем ранее. Эксперты ожидали снижения темпов роста до 2,5%. Индикатор увеличился на 0,2% по сравнению с маем, когда его повышение составило 0,1%. Индекс PCE Core является ключевым индикатором, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

В Азии в понедельник также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,1%, австралийский ASX Australia - на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,03%, гонконгский Hang Seng растет на 1,3%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,3%).

Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-июне 2024 года выросла на 3,5% относительно того же периода прошлого года - до 3,511 трлн юаней ($484 млрд), сообщило в минувшие выходные Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. Прибыль государственных компаний увеличилась на 0,3%, частных - на 6,8%.

На этой неделе трейдеры ждут заседаний Федрезерва США и Банка Японии, а также отчетностей ряда IT-гигантов, включая Apple, Amazon.com и Microsoft.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает повышение ключевой ставки Банком Японии на 10 б.п. на предстоящем заседании. Рынок также ждет, что японский ЦБ объявит о сворачивании программы выкупа облигаций.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены корректируются вверх на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $81,27 за баррель (+0,2% и -1,5% в пятницу), сентябрьская цена WTI - $77,2 за баррель (+0,1% и -1,4% в пятницу).

Самолеты израильских ВВС в минувшее воскресенье совершили серию налетов на юг Ливана и подвергли бомбардировке четыре города, сообщило турецкое информагентство Anadolu со ссылкой на ливанские СМИ.

Газета The Jerusalem Post со ссылкой на ливанские источники сообщает, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) "осуществила массированный артиллерийский обстрел целей в различных районах Ливана".

Атаки стали ответом на ракетный удар по населенному пункту Мадждаль-Шамс на контролируемых израильской стороной Голанских высотах.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 1,8%, WTI - на 1,9%. Снижению цен способствовал рост опасений в отношении падения спроса на нефть в Китае в связи с сигналами ослабления экономики КНР.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 21,92 млрд рублей (из них 4,35 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,77 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,26 млрд рублей на акции "ТКС Холдинга").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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