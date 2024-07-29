"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку перспектив цены акций "Юнипро" с целевой ценой 2,7 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста на 47% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Юнипро" отчиталась за 2К24 по РСБУ. Чистая прибыль выросла на 20% относительно 2К23 до 9,4 млрд рублей. Снижение выработки во 2К24 не привело к падению прибыли благодаря росту цены на мощность и спотовой цены на электроэнергию. Отчетность хорошая, несмотря на снижение выработки на 2%. Вместе с тем объем денег на балансе растет и на 30 июня достиг RUB 73 млрд, Процентные доходы выросли в четыре раза и стали важным фактором для прибыли "Юнипро". Со всеми оговорками (внешнее управление, отсутствие дивидендов, неопределенность) фундаментально "Юнипро" находится в хорошей финансовой форме. У нас позитивный взгляд на бумагу", - отмечает аналитик Дмитрий Булгаков.

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