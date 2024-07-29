"Финам" сохраняет рекомендацию "держать" для акций NextEra Energy и целевую цену на уровне $79 за штуку c потенциалом роста на 8% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Компания представила неплохой отчет за 2К24 и сохраняет высокие темпы ввода в эксплуатацию "зеленых" генерирующих мощностей благодаря растущему спросу со стороны технологических компаний и промышленности, - пишет аналитик Гордей Смирнов. - В то же время в кейсе NextEra Energy возросли риски, связанные с возможным вторым президентским сроком Д. Трампа и ростом тарифов на импорт солнечных панелей из Азии".

NextEra Energy (NEE) - крупнейшая по рыночной стоимости коммунальная компания в США, один из ведущих мировых операторов возобновляемой энергетики.

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