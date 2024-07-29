Вероятно ослабление рубля до 12 руб./юань после завершения налогового периода - банк "Санкт-Петербург"

Рубль будет тяготеть к ослаблению до 12 руб./юань после завершения налогового периода, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль укрепился по итогам недели. Экспортеры нарастили продажу валютной выручки для уплаты налогов, - отмечают эксперты. - В понедельник курс CNY/RUB находится у 11,85 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В понедельник до завершения налогового периода курс еще способен на время уходить к 11,75 руб./юань, но в дальнейшем он будет тяготеть к росту в сторону 12 руб./юань".

Нефтяные цены на прошлой неделе снижались, напоминают аналитики. Давление на котировки, по их мнению, оказывали опасения слабого спроса на сырье со стороны КНР. Сегодня фьючерсы Brent торгуются у $81,2/барр. "Сейчас динамика цен будет определяться итогами заседания ФРС. Если они приведут к выраженному ослаблению доллара в мире, котировки попробуют вернуться на уровни выше $82/барр.", - прогнозируют в банке.

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