Юань, скорее всего, укрепится до уровней чуть выше 12 руб. после завершения налоговых выплат - ПСБ

Юань, скорее всего, укрепится до уровней чуть выше 12 руб. после завершения налоговых выплат, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Юань сумел завершить пятничные торги умеренным ростом, на отметке 11,85 руб., - напоминает эксперт. - Биржевые обороты июля, заметно более низкие, чем в предыдущие месяцы, отражают меньшую интенсивность реализации валюты экспортерами на Московской бирже перед текущими налоговыми выплатами. Отчасти это объясняется ослаблением требований Правительства по продажам валюты, отчасти - является следствием ухода части операций на внебиржевой рынок. В целом это благоприятно для валютного рынка, смягчая риски более резкого укрепления рубля на пике налогового периода, который завершается сегодня".

На взгляд аналитика, целевой диапазон по курсу юаня в понедельник прежний - 11,5-11,8 руб. К середине недели, по мере сокращения предложения валюты со стороны экспорта, юань может вернуться на позиции чуть выше 12 руб. Более уверенный рост китайской валюты пока, в силу сложной ситуации с трансграничными платежами в первую очередь с КНР, представляется стратегу банка проблематичным.

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