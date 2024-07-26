Рост рынка акций РФ на неделе споткнулся после решения ЦБ по ставке и прогнозах регулятора по ДКП

Рост рынка акций РФ на уходящей неделе в рамках коррекции после снижения ранее из-за отсечек годовых дивидендов ряда крупнейших компаний споткнулся в пятницу после решения Банка России повысить ключевую ставку на 200 б.п. (до 18% годовых) и жестокого сигнала регулятора о дальнейшей денежно-кредитной политике (ДКП). Индекс МосБиржи, поднимавшийся в моменте выше 3060 пунктов, откатился в пятницу ниже 3000 пунктов, индекс РТС завершил неделю приростом за счет недельного укрепления рубля.

В период с 22 по 26 июля индекс МосБиржи снизился на 0,5% и составил 2993,23 пункта, индекс РТС прибавил 2,4% и достиг 1102,01 пункта на фоне снижения сентябрьской нефти Brent до $80,74 за баррель (-2,2%) и укрепления рубля. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю упал до 85,565 руб./$1 (-2,31 рубля).

Рынок акций РФ начал неделю с умеренного роста, продолжая восходящий коррекционный импульс предыдущей недели, при этом подъем сдерживался снижением нефти (Brent опустилась ниже $82,5 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся к 3025 пунктам во главе с бумагами "ФосАгро" (+3,9%), во "втором эшелоне" раллировали расписки Qiwi (+21,9%) на новостях, что Т-Банк выкупил у АО "Киви" контрольные доли в факторинговом бизнесе.

Чистая прибыль ВТБ (+1,8%) за I полугодие 2024 года по РСБУ составила 135,64 млрд руб. против 141,06 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль Т-Банка за I полугодие 2024 года по РСБУ составила 28,87 млрд руб. против 19,13 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Бумаги "ТКС Холдинга" подросли на 1%.

Совет директоров "Северстали" (-2,3%) рекомендовал выплатить дивиденды по итогам II квартала 2024 года в размере 31,06 рубля на акцию (закрытие реестра 10 сентября). "Северсталь" во II квартале 2024 года сократила EBITDA на 6% по сравнению с первым кварталом, до 61,2 млрд рублей. Основной причиной падения стало увеличение себестоимости производства во время ремонта доменной печи и приобретение трейдера "А-Групп". Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали EBITDA на уровне 60,3 млрд рублей (-7,7%).

ПАО "НЛМК" (+0,1%) и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подписали мировое соглашение об урегулировании спора по законности решения ФАС о наличии коллективного доминирования ("дело металлургов"). Чистая прибыль "Русснефти" (+4,1%) по РСБУ в первом полугодии 2024 года выросла в 1,4 раза относительно аналогичного периода прошлого года, до 18,3 млрд рублей. Выручка увеличилась в 1,6 раза, до 147,49 млрд рублей; себестоимость - в 1,5 раза, до 111,08 млрд рублей. ПАО "Яковлев" (-1,9%) по итогам I полугодия получило 444 млн руб. чистого убытка по РСБУ против 3,2 млрд руб. чистой прибыли за тот же период прошлого года.

Президент США Джо Байден в выходные объявил о решении снять свою кандидатуру с президентских выборов и выразил поддержку вице-президенту Камале Харрис в качестве нового претендента на пост президента от демократов.

Народный банк Китая в понедельник неожиданно снизил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 10 базисных пунктов - до 3,35% годовых с 3,45%. Ставка по 5-летним кредитам, являющаяся ориентиром для рынка ипотеки, была снижена до 3,85% с 3,95%. Обе ставки достигли рекордных минимумов.

Кроме того, НБК впервые почти за год уменьшил ставку по 7-дневным операциям РЕПО - до 1,7% с 1,8%. Решение о снижении ставок принято с целью "наращивания финансовой поддержки экономики", сообщил ЦБ.

Во вторник рынок акций РФ консолидировался при смешанной динамике blue chips, давление на котировки в течение дня оказывала подешевевшая нефть (Brent просела ниже $81 за баррель) и укрепление рубля, в то время как внешние фондовые площадки подавали разнополярные сигналы. Индекс МосБиржи закрепился в районе 3030 пунктов, в лидерах роста выступили бумаги ВТБ (+2,5%) и "Газпрома" (+1,9%), аутсайдерами стали бумаги "Совкомфлота" (-2,4%) и "Аэрофлота" (-1,6%). Во "втором эшелоне" второй день подряд раллировали расписки Qiwi (+21,8%) на корпоративных новостях, также подскочили бумаги "Глобалтрак менеджмент" (+22%).

В среду рынок акций РФ вырос по большинству blue chips на фоне наметившейся коррекции нефти вверх после падения (Brent отскочила выше $81,6 за баррель), несмотря на ухудшение внешней фондовой конъюнктуры и укрепление рубля; индекс МосБиржи превысил 3050 пунктов во главе с бумагами АФК "Система" (+4,5%) и "Сургутнефтегаза" (+2,6%). Умеренно подросли акции МКПАО "Яндекс" (+1%) на дебютных торгах на Мосбирже после реорганизации нидерландской Yandex N.V., хотя в начале торгов рост бумаг превышал 10%.

Чистая прибыль "НОВАТЭКа" (-0,8%) за I полугодие 2024 года по стандартам МСФО составила 341,7 млрд рублей по сравнению с 155,6 млрд рублей годом ранее (рост в 2,2 раза). Рынок ожидал прибыль в размере 279 млрд рублей. Нормализованная EBITDА компании в отчетном периоде выросла на 15,6% к уровню прошлого года - до 480,7 млрд рублей.

ПАО "РусГидро" (+1,3%) в I полугодии 2024 года увеличило производство электроэнергии на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 76,7 млрд кВт.ч (с учетом Богучанской ГЭС, находящейся в СП с ОК "РусАл").

Нефть выросла на статистике Минэнерго США, показавшей снижение запасов нефти за неделю на 3,74 млн баррелей (ожидалось снижение 2,84 млн баррелей). Также поддержку нефтяным котировкам оказывал риск краткосрочных перебоев в поставках сырья на фоне лесных пожаров в Канаде, из-за которых под угрозой находилось более 10% местной добычи, сообщил Trading Economics.

В четверг рынок акций РФ умеренно снизился на фоне ухудшения настроений на внешних фондовых площадках и слабости нефти (Brent опустилась ниже $82 за баррель); индекс МосБиржи просел в район 3040 пунктов, а индекс РТС превысил 1120 пунктов на фоне укрепления рубля. Лидировали в снижении акции ПАО "Полюс" (-2,3%) и "Сургутнефтегаза" (-2,2%).

Совет директоров "ММК" (-0,4%) рекомендовал дивиденды за I полугодие в размере 2,494 руб. на акцию. Чистая прибыль "Интер РАО" (-0,3%) по РСБУ в I полугодии составила 20 млрд руб. против 3,6 млрд руб. годом ранее. Прибыль "Газпром нефти" (+0,8%) по МСФО в I полугодии выросла на 7,9%, до 328,5 млрд руб., при этом консенсус-прогноз аналитиков составлял 327,5 млрд руб. Во "втором эшелоне" продолжился рост расписок Qiwi (+10,1%).

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в четверг провел незапланированное заседание, по итогам которого снизил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), до 2,3% годовых с 2,5%.

В пятницу рынок акций РФ утром предпринял попытку роста в преддверии новостей от ЦБ РФ, индекс МосБиржи поднимался выше 3060 пунктов. Однако решения ЦБ РФ привели к распродажам бумаг днем, что вылилось в откат индекса МосБиржи ниже 3000 пунктов.

Банк России на заседании в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку на 200 б.п., до 18% годовых. ЦБ РФ также повысил прогноз по средней ключевой ставке в 2024 году до 16,9-17,4% с 15,0-16,0%, повысил прогноз по инфляции на текущий год до 6,5-7,0% с 4,3-4,8% и сохранил жесткий сигнал по ДКП в своем заявлении: регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

По оценке ЦБ РФ, чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение ДКП, а для возвращения ее к цели - существенно более жесткие ДКУ, чем предполагалось ранее. Банк России повысил прогноз по средней ставке в 2025 году до 14-16% с 10-12%, в 2026 году - до 10-11% с 6-7% годовых.

Внешние фондовые площадки в конце недели подвали позитивные сигналы, однако подешевела нефть (Brent просела ниже $81 за баррель), что также стало фактором давления на рынок акций РФ.

В период 22-26 июля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, хуже рынка выглядели акции ПАО "Группа компаний ПИК" (-7%), "Русала" (-6%), "Распадской" (-6%); лучше рынка оказались бумаги МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС) (+8%), МКПАО "Лента" (+6%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+6%).

Рынок акций РФ в конце июля - начале августа может вернуться к нисходящей коррекции на ожиданиях пролонгации периода высоких процентных ставок в России. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2900-3000 пунктов, для индекса РТС - 1030-1120 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".