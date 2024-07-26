Рубль вечером перешел к снижению перед выходными днями и в рамках коррекции после предыдущего роста

Москва. 26 июля. Китайский юань развернулся вверх и повысился на Московской бирже по итогам торгов пятницы. Рубль понизился после трехдневного укрепления, растеряв рост первой половины торгов на фиксации прибыли и перед выходными днями. Курс юаня составил 11,85 руб. в 19:00 мск, что на 8,4 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 15,5 копейки, до 85,565 руб./$1, и увеличил курс евро на 9,3 копейки, до 93,2641 руб./EUR1.

Банк России повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 18%. При этом подавляющее большинство аналитиков исходило именно из такого решения регулятора. Некоторые эксперты допускали меньший шаг увеличения ставки, при этом они считали реализацию такого сценария маловероятной.

"Инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза Банка России. Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Для того, чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели - существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее", - говорится в сообщении ЦБ по результатам состоявшегося в пятницу заседания совета директоров.

Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Прогноз Банка России существенно пересмотрен, в том числе по инфляции и ключевой ставке. ЦБ повысил прогнозы по средней ключевой ставке на 2024 год (с 15-16% до 16,9-17,4%) и на 2025 год (с 10-12% до 14-16%), по инфляции - с 4,3-4,8% до 6,5-7% и с 4% до 4-4,5% соответственно. Сам ЦБ назвал пересмотр прогноза "существенным".

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ заявила, что регулятор, помимо принятого решения повысить ставку до 18%, рассматривал вариант сохранения ставки на уровне 16%, а также более значительного повышения - до 19-20%. Кроме того, по ее словам, Банк России в своем новом прогнозе по ключевой ставке не предполагает, что в текущем году она будет снижаться. Напротив, новые прогнозы допускают дальнейшее повышение ставки.

Комментируя вопрос, почему не рассматривалось более резкое повышение, глава ЦБ отметила, что обычно резкие повышения ключевой ставки используются в двух случаях - когда нужно купировать риски финансовой стабильности и когда реакция ДКП на рост инфляции уже сильно запоздала.

"Но у нас нет ни рисков финансовой стабильности, ни большого разрыва между фактическим уровнем ставок и тем уровнем ставок, который требуется для замедления инфляции. (. . .) Но требуется дополнительная жесткость для того, чтобы процесс снижения инфляции был необратимым", - сказала Набиуллина.

"Решение Банка России совпало с консенсусом. Наш прогноз был 17% и обосновывался в том числе более жесткими условиями для банков в части маржинальности кредитования. (. . .) На наш взгляд, решение продиктовано более значительным отклонением пиковой инфляции мая-июня от прогноза и необходимостью реакции на этот ценовой шок. Опубликованный Банком России среднесрочный прогноз совпадает с консенсус-опросом по ключевым параметрам экономики: рост, инфляция, ставка. Тем не менее, Банк России оставляет себе возможность повысить ставку в случае необходимости. Влияние решения на рубль ограничено, так как сейчас курс определяется размером профицита счета текущих операций в результате снижения импорта. Население не предъявляет серьезный спрос на валюту. В июне покупки валюты со стороны населения сократились более чем вдвое. В том числе благодаря высоким процентным ставкам по депозитам. (. . .) Ожидаем сохранение текущей ставки минимум до конца года. Банк России будет держать ставку 8-10% в реальном выражении (ключевая ставка за вычетом инфляции). Согласно опыту других центральных банков, таргетирующих инфляцию, такая ставка способна задавить инфляцию в течение года", - прокомментировал решение ЦБ по ставке главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров.

"Рубль на старте торгов резко укрепился к юаню, который впервые с конца прошлого месяца приближался к 11,66 руб. Затем российская валюта стала сдавать позиции, испытав быстрое ослабление в середине сессии. Нисходящий импульс курса рубля был первой реакцией на решение Банка России повысить ставку на два процентных пункта, которое в целом было ожидаемым. Однако ЦБ не только не дал сигналов о вероятном завершении цикла ужесточения монетарной политики, но и увеличил вероятность его продолжения, повысив прогноз среднего значения ставки на 2024 г. и следующие несколько лет. Жесткие денежно-кредитные условия в целом являются одним из главных фундаментальных факторов поддержки любой валюты. Тем не менее, для рубля по-прежнему ключевыми драйверами динамики курса остаются потоки иностранной валюты, связанные с внешней торговлей. Пока они не проявляют признаков изменений, которые бы заметно нарушили равновесие между спросом на инвалюту и ее предложением, которое сохраняет относительную стабильность рубля в июле", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть снижаются в пятницу, завершая в минусе третью неделю подряд.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $80,92 за баррель, что на 1,74% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена контрактов на нефть WTI на сентябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась к этому времени на 1,7%, до $76,95 за баррель.

С начала этой недели как Brent, так и WTI, подешевели более чем на 2%.

Давление на нефтяной рынок оказывают ожидания снижения спроса в Китае в условиях ослабления роста экономики страны.

Потребление дизельного топлива в КНР во втором полугодии 2024 года может сократиться на 5,6% в годовом выражении после уменьшения на 4,2% в первом полугодии, прогнозируют эксперты Mysteel OilChem, мнение которых приводит Bloomberg.

В целом потребление нефтепродуктов в Китае во второй половине этого года может снизиться на 3,8%, отмечают в China Petrochem со ссылкой на прогнозы China Petroleum Planning and Engineering Institute.

Трейдеры также надеются на продвижение переговоров между Израилем и ХАМАС об условиях прекращения огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников после встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с президентом США Джо Байденом, отмечает Market Watch.

Ставки межбанковского кредитного рынка в пятницу преимущественно лишь слегка опустились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 25 июля увеличилась на 5 базисных пунктов - до 15,34% годовых. Срочные версии RUONIA на один и три месяца уменьшились на 1 базисный пункт, до 16,03% и 16,17% годовых соответственно. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев также опустилась на 1 базисный пункт и в пятницу составила 16,42% годовых.