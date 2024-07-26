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Главная / Мнения аналитиков / "Финам" повысил рейтинг акций Tesla до "держать"
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26 июля 2024 года 19:01
"Финам" повысил рейтинг акций Tesla до "держать"
"Финам" повысил рейтинг акций Tesla с "продавать" до "держать" после падения котировок на 14%. Целевая цена остается на неизменном уровне $207, что предполагает потенциал снижения на 3%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Снижение котировок было вызвано публикацией разочаровавших инвесторов финансовых результатов за 2К 2024, - отмечает аналитик . В начале июля акции чуть более чем за неделю взлетели на 40% на новостях о планируемой презентации роботакси и сильных операционных результатах. Зайдя в зону значительной перекупленности (индекс RSI превышал 87 пунктов), акции немного скорректировались. 23 июля Tesla представила финансовые результаты, которые разочаровали рынок. Теперь, после падения котировок, мы считаем, что они близки к справедливой стоимости. Tesla - производитель одноименных электромобилей, систем генерации и хранения энергии, а также разработчик ИИ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-TESLA-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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26 июля 2024 года 19:51
Рынок акций РФ завершил неделю откатом ниже 3000п по индексу МосБиржи на жестком сигнале ЦБ РФ по ДКП
Москва. 26 июля. Рынок акций РФ в пятницу снизился после решения Банка России повысить ключевую ставку на 2 п.п. и жесткого сигнала регулятора по дальнейшей денежно-кредитной политике (ДКП); индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 3000 пунктов, к уровню недельной давности, во главе с бумагами АФК "Система" (-7,3%). Дополнительное давление оказала подешевевшая нефть (Brent опустилась к $80,7 за баррель), хотя внешние фондовые площадки подросли. читать дальше
.26 июля 2024 года 19:50
Рост рынка акций РФ на уходящей неделе в рамках коррекции после снижения ранее из-за отсечек годовых дивидендов ряда крупнейших компаний споткнулся в пятницу после решения Банка России повысить ключевую ставку на 200 б.п. (до 18% годовых) и жестокого сигнала регулятора о дальнейшей денежно-кредитной политике (ДКП). Индекс МосБиржи, поднимавшийся в моменте выше 3060 пунктов, откатился в пятницу ниже 3000 пунктов, индекс РТС завершил неделю приростом за счет недельного укрепления рубля. читать дальше
.26 июля 2024 года 19:20
Москва. 26 июля. Китайский юань развернулся вверх и повысился на Московской бирже по итогам торгов пятницы. Рубль понизился после трехдневного укрепления, растеряв рост первой половины торгов на фиксации прибыли и перед выходными днями. Курс юаня составил 11,85 руб. в 19:00 мск, что на 8,4 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.26 июля 2024 года 19:10
Повышательное давление на кривую доходности ОФЗ сохранится во втором полугодии текущего года, считает старший экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин. "Банк России, как и ожидалось рынком, принял сегодня решение поднять ключевую ставку на 200 б. п. до 18,00% годовых. Одновременно... читать дальше
.26 июля 2024 года 19:00
Цены большинства выпусков евробондов РФ продемонстрировали незначительную смешанную динамику по итогам недели, несмотря на повышение UST
Москва. 26 июля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций продемонстрировали незначительную смешанную динамику по итогам недели, несмотря на ценовое снижение американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды евробондов РФ к доходности базовых активов за пять дней немного сузились. читать дальше
.26 июля 2024 года 18:50
Спекулятивное давление на рынок нефти вследствие заметного ухудшения настроений на глобальных рынках и распродаж hi-tech сохраняется, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Фьючерс на Brent опустился в диапазон $80-82/барр., хотя и пытается в конце недели оттолкнуться от него при поддержке... читать дальше
.26 июля 2024 года 18:37
Акции финансового и технологического секторов могут показать опережающую рынок динамику на горизонте 6-12 месяцев - "Цифра брокер"
Акции финансового и технологического секторов могут показать опережающую рынок динамику на горизонте 6-12 месяцев, полагают аналитики инвесткомпании "Цифра брокер". "Банк России повысил ключевую ставку на 200 б. п. до 18% в целях сдерживания инфляционного давления и ужесточил риторику, -... читать дальше
.26 июля 2024 года 18:14
"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги Fix Price с целью 289 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 25%, стоп-приказ: 218 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики считают, что ритейлер имеет... читать дальше
.26 июля 2024 года 17:53
"Финам" подтверждает рейтинг акций "Газпром нефти" на уровне "держать" и целевую цену 749,1 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 5,2% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Вышедшая отчетность за 1П24 показала рост выручки вслед за увеличением рублевых цен на... читать дальше
.26 июля 2024 года 17:16
Возможность для снижения ключевой ставки ЦБ РФ появится только в середине 2025 года, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. "Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку на 200 б.п., до 18%, и оставил сигнал о готовности повысить ставку на ближайших заседаниях, - отмечает эксперт.... читать дальше
.26 июля 2024 года 16:37
Повышение ставки ЦБ - фактор переоценки большинства акций РФ в сторону понижения - "ВТБ Мои Инвестиции"
фактор переоценки большинства акций РФ в сторону понижения, считает инвестиционный стратег брокера "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещёв. "Для рынка акций повышение ключевой ставки - фактор переоценки потенциала роста бумаг, - пишет эксперт. - Для большинства - в сторону понижения. Компаниям с... читать дальше
.26 июля 2024 года 16:06
Банк России четко обозначил готовность повышать ключевую ставку и на следующих заседаниях - УК "Первая"
Банк России повысил ключевую ставку до 18% и четко обозначил готовность повышать ее на следующих заседаниях, говорится в комментарии старшего аналитик УК "Первая" Натальи Ващелюк. "ЦБ РФ продолжает активно управлять ожиданиями по будущей траектории ключевой ставки, чтобы увеличить жесткость... читать дальше
.26 июля 2024 года 15:30
"Велес Капитал" начал анализ расписок Ozon с рекомендацией "покупать" и целевой ценой 5021 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Артема Михайлина. "Ozon является одним из основных бенефициаров развития онлайн-торговли в стране, а также принимает активное участие в построении рынка и... читать дальше
.26 июля 2024 года 15:01
Текущая риторика регулятора указывает на потенциал дальнейшего повышения ключевой ставки на 100-200 б. п. - Росбанк
Ожидаемое повышение ключевой ставки до 18% годовых Центральный Банк сопроводил довольно жесткой риторикой, которая указывает на потенциал дальнейшего повышения ставки на 100-200 б. п. в осенние месяцы, полагает директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев. "Жесткость... читать дальше
.26 июля 2024 года 14:37
Повышение ключевой ставки ЦБР позитивно для акций банка "Санкт-Петербург", отмечается в комментарии аналитика Альфа-банка Евгения Кипниса. "Наблюдательный совет Банка "Санкт-Петербург" утвердил программу обратного выкупа 20 млн акций с целью повышения капитализации банка, - отмечает эксперт. -... читать дальше
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