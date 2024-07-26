Спекулятивное давление на рынок нефти сохраняется - ПСБ

Спекулятивное давление на рынок нефти вследствие заметного ухудшения настроений на глобальных рынках и распродаж hi-tech сохраняется, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Фьючерс на Brent опустился в диапазон $80-82/барр., хотя и пытается в конце недели оттолкнуться от него при поддержке позитивной недельной статистики по рынку энергоносителей в США. В первую очередь, отметим, что, как мы и ожидали, потребление нефтепродуктов в Штатах усилилось и превысило 21 млн барр./сутки. Показатель вернулся к максимумам июня, подтверждая крепость спроса на нефть в США. В тоже время запасы сырой нефти упали на 3,7 млн барр., демонстрируя негативную динамику четвертую неделю подряд. Причем обеспеченность запасами нефти сократилась до 26 дней, минимума с января, а бензинов - до 24,5 дней, минимума аж с ноября прошлого года", - пишут аналитики банка.

Они по-прежнему квалифицируют текущее состояние физического рынка нефти как хорошее и не видят существенных рисков ни по развитым странам, ни по Азии. "Однако на нефтяные цены смотрим пока осторожно - негативная конъюнктура мировых рынков пока перевешивает фундаментал, - указывают эксперты. - На следующей неделе Brent может продолжить проторговывать диапазон $80-85/барр.".

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