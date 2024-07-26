Акции финансового и технологического секторов могут показать опережающую рынок динамику на горизонте 6-12 месяцев - "Цифра брокер"

Акции финансового и технологического секторов могут показать опережающую рынок динамику на горизонте 6-12 месяцев, полагают аналитики инвесткомпании "Цифра брокер".

"Банк России повысил ключевую ставку на 200 б. п. до 18% в целях сдерживания инфляционного давления и ужесточил риторику, - напоминают эксперты. - Мы полагаем, что ключевая ставка, возможно, достигла плато, несмотря на жесткую риторику регулятора. В таком случае рынок акций в перспективе 6-12 месяцев может восстановиться до годовых максимумов по индексу Мосбиржи. Опережающую динамику могут показать акции финансового и технологического секторов".

К таким эмитентам аналитики относят МТС Банк, Ozon, "Ренессанс страхование", "Мосбиржу" и "Ростелеком".

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