"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Fix Price с целью 289 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги Fix Price с целью 289 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 25%, стоп-приказ: 218 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики считают, что ритейлер имеет хорошие шансы выполнить гайденс по открытию 750 новых магазинов в 2024 году. Кроме того, в течение ближайших лет Fix Price планирует открывать по 700-800 новых магазинов, а общий потенциал магазинов в РФ и ближайшем зарубежье менеджмент оценивает в 18600 против текущих 6545.

"С технической точки зрения акции демонстрируют разворотные сигналы после значительной коррекции. Идея на рост бумаги с целью 289 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 218 руб. риск на портфель составит 0,4%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,4". - указывают в "Финаме".

Fix Price - лидер российского рынка среди ритейлеров, оперирующих в сегменте магазинов фиксированных цен. На данный момент у компании 6545 магазинов в РФ и ближайшем зарубежье.

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