Банк России четко обозначил готовность повышать ключевую ставку и на следующих заседаниях - УК "Первая"

Банк России повысил ключевую ставку до 18% и четко обозначил готовность повышать ее на следующих заседаниях, говорится в комментарии старшего аналитик УК "Первая" Натальи Ващелюк.

"ЦБ РФ продолжает активно управлять ожиданиями по будущей траектории ключевой ставки, чтобы увеличить жесткость денежно-кредитных условий, - пишет эксперт. - Во-первых, Банк России сообщил о том, что вопрос о повышении ключевой ставки будет рассматриваться и на следующих заседаниях. Таким образом, сигнал, в отличие от пресс-релизов, сопровождавших два предыдущих повышения ключевой ставки (в октябре и декабре 2023 года), стал направленным и ястребиным. Верхняя граница нового прогноза ключевой ставки предполагает возможность повышения ключевой ставки до 20% в сентябре и сохранения ее на этом уровне минимум до конца 2024 года".

Во-вторых, аналитик подчеркивает, что регулятор, как и раньше, ориентирует рынок на длительный период жестких денежно-кредитных условий, но существенно увеличил оценку его продолжительности. Если апрельский макропрогноз Банка России предполагал, что ключевая ставка в 2025 года в среднем будет составлять 10-12%, то в обновленной версии к подобному диапазону ключевой ставки (10-11%) экономика сможет вернуться только в 2026 году. В 2027 году, согласно ожиданиям Банка России, ключевая ставка будет составлять в среднем 7,5-8,5% при инфляции в 4%.

Наиболее важным эксперту УК "Первая" представляется то, что Банк России четко обозначил готовность повышать ключевую ставку и на следующих заседаниях.

"Мы ожидаем, что инфляция в 2024 году составит около 7% г/г, в 2025 году - около 4-4,5% г/г, - прогнозирует Ващелюк. - При этом с учетом изменений в риторике Банка России, предполагающих высокую вероятность дополнительных повышений ключевой ставки при инфляции около 7% г/г в 2024 году, считаем, что в сентябре ключевая ставка будет повышена до 20%. До сентябрьского заседания динамика инфляции, кредитования и реального сектора вряд ли сможет продемонстрировать признаки устойчивого замедления. Вопрос о снижении ключевой ставки может вернуться в повестку Банка России в конце 2024 года - первом квартале 2025 года. Смягчение денежно-кредитной политики ожидаем в феврале-марте 2025 года. Ориентир по ключевой ставке на конец 2025 года оставляем неизменным на уровне 13%".

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