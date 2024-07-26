Текущая риторика регулятора указывает на потенциал дальнейшего повышения ключевой ставки на 100-200 б. п. - Росбанк

Ожидаемое повышение ключевой ставки до 18% годовых Центральный Банк сопроводил довольно жесткой риторикой, которая указывает на потенциал дальнейшего повышения ставки на 100-200 б. п. в осенние месяцы, полагает директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев.

"Жесткость риторики определяется двумя тезисами, - отмечает эксперт. - Во-первых - регулятор намерен оценивать "целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на последующих заседаниях". Это довольно жесткий сигнал, говорящий о том, что базовым сценарием для сентября может быть рост ставки. Обоснованием стал пересмотр краткосрочного прогноза по инфляции: на конец 2024 года до 6,5-7,0% г/г. Во-вторых - смещение среднесрочной прогнозной траектории по ставке вверх до 14-16% для 2025 года, 10-11% - для 2026 года и 7,5-8,5% для 2027 года. Ориентир для 2027 года - сигнал о готовности существенно повысить диапазон "нейтральной" (не вызывающей инфляции) ставки с ранее существовавшего 6-7%".

По мнению Кошелева, в данных условиях банки и финансовые рынки получили подтверждение намерений о том, что регулятор готов удерживать ставку на более высоких уровнях в ситуации устойчивого превышения экономикой своего потенциала (проинфляционный фактор), жесткости условий на рынке труда и неопределенности во внешней торговле.

"При прочих равных, текущая коммуникация от регулятора указывает на потенциал дальнейшего повышения ключевой ставки на 100-200 базисных пунктов в осенние месяцы, что банкам предстоит отразить в депозитных/кредитных ставках, а финансовым рынкам учесть в моделях оценки акций и облигаций с фиксированными ставками (негативный фактор для цен активов)", - резюмирует стратег банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.