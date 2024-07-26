"БКС МИ" открыл парную торговую идею "Лонг в акциях Яндекса против МТС"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") открыл парную торговую идею "Лонг в акциях "Яндекса"/ Шорт в акциях "МТС" с целевой доходностью 10-15% до конца октября, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Ждем сильных финансовых результатов от "Яндекса" во вторник, 30 июля, а также в конце октября. Во II квартале прогнозируем рост выручки на 34% относительно 1К23, EBITDA - на 47%, в III квартале - увеличение этих показателей на 30% или более. Ждем, что выручка основного для Яндекса сегмента - онлайн-рекламы - продолжит расти высокими темпами. А рентабельность поддержит уже начавшееся улучшение экономики на заказ в сегменте онлайн-торговли", - отмечают аналитики.

Эксперты "БКС МИ" открыли парную идею, а не чистый лонг, чтобы снизить риски для идеи от потенциальных колебаний рынка. Выбор пал на "МТС", поскольку дивиденд компании остается ключевым элементом инвестиционной истории, но следующий только через год. В целом текущая экономическая среда, на взгляд аналитиков, может быть негативной для чистой прибыли "МТС". Она предполагает риски сохранения относительно высокой инфляции и процентных ставок в ближайшем будущем, отмечается в обзоре.

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