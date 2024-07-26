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26 июля 2024 года 12:31
Альфа-банк сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций Газпром нефти
Альфа-банк сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций "Газпром нефти" и целевую цену на уровне 864 руб. за бумагу, сообщается в обзоре банка. "Газпром нефть" опубликовала уверенную финансовую отчетность за 1П24 по МСФО. Компания продемонстрировала сдержанный рост выручки относительно высокой базы за 2П23 (+2,6% п/п), что, впрочем, не помешало ей преодолеть рубеж в 2 трлн руб., обеспечив рекордную динамику в годовом выражении (более 30% г/г), - пишет аналитик Никита Блохин. - Мы также приветствуем усилия менеджмента по оптимизации расходов, которые сократились на 0,7% п/п после их значительного увеличения в 2П23 (более чем на 40% при 27%-м росте выручки). Мы считаем опубликованные результаты и вытекающие из них дивидендные перспективы позитивным фактором для акций компании, которые, на наш взгляд, по-прежнему остаются недооцененными инвесторами". Эксперт считает, что, несмотря на соответствие ожиданиям рынка, финрезультаты группы могут поддержать восходящий тренд в акциях "Газпром нефти" в среднесрочной перспективе. Так, Блохин отмечает, что полнота раскрытия финансовых результатов группы и его расширение на базе 1П24 позволяет оценить потенциал роста дивидендных выплат, которые могут обеспечить по итогам года доходность порядка 16%. С учётом прогнозируемого повышения коэффициента дивидендных выплат до 75% скорректированной чистой прибыли, вклад первого полугодия в годовые дивиденды группы, по мнению аналитика Альфа-банка, может составить вплоть до 50 руб. на акцию, что предполагает переоценку дивидендных ожиданий рынка (порядка 100 руб. на акцию по итогам года). Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ГАЗПРОМНЕФТЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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