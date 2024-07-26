Альфа-банк сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций "Газпром нефти" и целевую цену на уровне 864 руб. за бумагу, сообщается в обзоре банка.

"Газпром нефть" опубликовала уверенную финансовую отчетность за 1П24 по МСФО. Компания продемонстрировала сдержанный рост выручки относительно высокой базы за 2П23 (+2,6% п/п), что, впрочем, не помешало ей преодолеть рубеж в 2 трлн руб., обеспечив рекордную динамику в годовом выражении (более 30% г/г), - пишет аналитик Никита Блохин. - Мы также приветствуем усилия менеджмента по оптимизации расходов, которые сократились на 0,7% п/п после их значительного увеличения в 2П23 (более чем на 40% при 27%-м росте выручки). Мы считаем опубликованные результаты и вытекающие из них дивидендные перспективы позитивным фактором для акций компании, которые, на наш взгляд, по-прежнему остаются недооцененными инвесторами".

Эксперт считает, что, несмотря на соответствие ожиданиям рынка, финрезультаты группы могут поддержать восходящий тренд в акциях "Газпром нефти" в среднесрочной перспективе. Так, Блохин отмечает, что полнота раскрытия финансовых результатов группы и его расширение на базе 1П24 позволяет оценить потенциал роста дивидендных выплат, которые могут обеспечить по итогам года доходность порядка 16%.

С учётом прогнозируемого повышения коэффициента дивидендных выплат до 75% скорректированной чистой прибыли, вклад первого полугодия в годовые дивиденды группы, по мнению аналитика Альфа-банка, может составить вплоть до 50 руб. на акцию, что предполагает переоценку дивидендных ожиданий рынка (порядка 100 руб. на акцию по итогам года).

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