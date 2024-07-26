Рынок акций РФ после негативного открытия отыграл потери и подрос к 3050п по индексу МосБиржи, игроки ждут решения ЦБ РФ по ставке

Москва. 26 июля. Рынок акций РФ после негативного открытия торгов в пятницу отыграл потери индексов и вышел в "плюс", игроки ожидают решения ЦБ РФ по ключевой ставке; внешние фондовые площадки в конце недели подают смешанные сигналы и стабилизировалась нефть (Brent торгуется у $82,3 за баррель); индекс МосБиржи отскочил в район 3050 пунктов после просадки ниже 3030 пунктов, лидерами роста выступают акции АФК "Система" и расписки Ozon.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3046,98 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1123,83 пункта (+0,2%); динамик цен blue chips на Мосбирже смешанная в пределах 1,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 июля, составляет 85,41 руб. (-1,14 рубля).

Подорожали акции АФК "Система" (+1,3%), расписки OZON (+1%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7% и +0,7% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,1%).

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2% и -0,3% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, первую половину дня индекс МосБиржи проведет вблизи текущих уровней, определяющим событием станет заседание ЦБ РФ. Позитивным исходом для акций будет повышение ставки ЦБ РФ до 17-18% и нейтральная риторика регулятора.

"В этом случае предпочтение отдаем акциям Сбербанка, ММК, "Инарктики" (MOEX: AQUA), "Соллерса" (MOEX: SVAV), "Яндекса" (MOEX: YNDX), "Ростелекома" (MOEX: RTKM), "Аэрофлота", "Газпром нефти". Также сегодня должны начать поступать дивиденды от Сбербанка, что может стать дополнительным фактором поддержки", - отметил он.

Негативным сценарием для рынка акций станет явный сигнал на высокую вероятность дальнейшего повышения ставки ЦБ или затягивание периода высокой ключевой ставки. В таком случае наибольшее давление из-за ухудшения ситуации на внешних рынках можно будет увидеть в бумагах экспортеров, а также в акциях АФК "Система", "Магнита" (MOEX: MGNT), "ВК" (MOEX: VKCO), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) и "МТС", полагает Головинов.

Директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков также отмечает, что внешние рынки стабилизировались после ажиотажных распродаж в последние два дня. Российские инвесторы проявляют осторожность перед заседанием Банка России, причем большинство аналитиков прогнозируют рост ключевой ставки на 2 п.п., до 18% годовых. Последние данные по недельной инфляции, составившей 0,11% н/н, позволяют надеяться на менее жесткие меры от ЦБ, считает эксперт.

В фокусе внимания многих инвесторов акции "Газпром нефти". Компания увеличила выручку на 30,1% г/г (до 2019 млрд руб.), а чистая прибыль акционеров выросла на 7,9% г/г (до 328 млрд руб.). Большинство аналитиков позитивно смотрят на перспективу дальнейшего роста этих бумаг, отметил Кабаков.

Аналитики компании "Цифра брокер" полагают, что шансы на повышение ставки ЦБ на 100 б.п. или 200 б.п. равнозначны. Более важное значение в контексте заседания будет иметь риторика Банка России (как регулятор оценивает текущую экономическую обстановку в стране и в перспективе какого временного отрезка ожидает увидеть заметное охлаждение), а также обновленный среднесрочный прогноз.

В первую очередь ожидается, что регулятором будет пересмотрена в сторону повышения оценка по инфляции на конец 2024 года - до 6,0-7,5% с 4,3-4,8% в апрельском прогнозе. Не исключен также пересмотр прогноза по инфляции на конец 2025 года, с целевых 4% в апрельской версии до 4,5% и более. Прогноз по средней ставке за 2024 год может быть повышен до 17-18% с 15-16% в апреле. Также Банк России может пересмотреть в сторону повышения прогнозы по показателям платежного баланса, считают аналитики "Цифра брокер".

По оценкам "БКС Мир инвестиций", после объявления решения ЦБ РФ по ставке рынок акций, вероятнее всего, столкнется с резким ростом волатильности. Однако приведет к ней не только публикация фактической цифры - инвесторы также будут внимательно следить за риторикой на пресс-конференции в 15:00 МСК.

"Мы ожидаем повышения ставки ЦБ на 100 б.п., что ниже консенсус-прогноза, который предполагает рост до 18% годовых", - отмечают эксперты "БКС МИ".

Руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов считает, что ЦБ РФ в пятницу повысит ключевую ставку до 18% годовых. При этом с большой вероятностью он даст намек, что цикл повышения ставки не окончен, а на высоких уровнях она будет сохраняться длительное время.

"Пока все идет к тому, что раньше весны следующего года ставку ниже 16% годовых мы не увидим. При таких вводных на рынке акций имеет смысл покупать лишь точечные идеи, которых совсем немного. Новые инвестиционные средства лучше направлять в консервативные низкорискованные инструменты", - считает эксперт.

"Большое влияние на рынки окажет именно риторика ЦБ - его прогноз по инфляции на текущий год и увеличение среднегодовой ставки на следующий год. Если ЦБ даст "ястребиный" сигнал, то можно ожидать формирования еще одной волны снижения, которая вполне может увести индекс МосБиржи в район 2500-2600 пунктов. Если посмотреть на дневной график индикатора, то видно, что с конца мая все попытки выкупить просадку неизбежно заканчивались мощными распродажами. Так может произойти и в этот раз", - полагает Антонов.

На валютном рынке ожидается дальнейшее укрепление рубля. В последние дни в СМИ все чаще проходит информация, что даже нынешние торговые партнеры России удлиняют время прохождения платежей, а то и вовсе их не принимают. Это является сильным фактором снижения спроса на юань и доллар, заключил представитель "Алор Брокер".

В США в четверг подрос индекс акций Dow Jones (+0,2%), но просели S&P 500 (-0,5%) и Nasdaq (-0,9%), которые завершили в "минусе" третью сессию подряд.

Продолжающийся спад в IT-секторе привел к снижению S&P 500, несмотря на то что акции порядка 300 компаний, входящих в расчет индикатора, подорожали к закрытию рынка. Подындексы энергетических, промышленных и финансовых компаний в S&P 500 завершили сессию в "плюсе".

Бумаги американских технологических компаний начали резко дешеветь после публикации 11 июля статданных, показавших существенное замедление инфляции в США. Спад инфляционного давления повысил уверенность инвесторов в том, что Федеральная резервная система (ФРС) в скором времени приступит к смягчению денежно-кредитной политики.

В этих условиях трейдеры начали продавать бумаги существенно подорожавших за последние месяцы IT-гигантов, фиксируя прибыли и высвобождая средства для покупки акций компаний, которые, по их мнению, больше всего выиграют от смягчения политики ФРС, отмечает Market Watch.

Статданные, опубликованные в четверг, показали резкое ускорение темпов роста ВВП США во втором квартале, подтвердив, что Федрезерву удается добиться "мягкой посадки" американской экономики, то есть замедления инфляции без ущерба для экономики.

ВВП США в апреле-июне увеличился на 2,8% в пересчете на годовые темпы после повышения на 1,4% в предыдущем квартале. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост ВВП на 2%.

В Азии в пятницу также наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, австралийский ASX Australia вырос на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,1%), но "плюсуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC40 растут на 0,1-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,5-0,8%).

В пятницу трейдеры ждут публикации в 15:30 МСК отчета о доходах и расходах американцев за июнь, включающий ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС).

На нефтяном рынке утром в пятницу цены стабилизировались, поддержку оказывают сильные статданные из США и стимулы в Китае.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $82,33 за баррель (-0,04% и +0,8% накануне), сентябрьская цена WTI - $78,21 за баррель (-0,1% и +0,9% в четверг).

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в четверг провел незапланированное заседание, по итогам которого снизил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), до 2,3% годовых с 2,5%.

В начале недели цены на нефть падали до минимумов за полтора месяца, однако многие аналитики отмечали, что снижение будет временным, и в третьем квартале котировки будут получать поддержку за счет дефицита предложения топлива на мировом рынке.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (+8,9%), акции "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+4,4%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+4%), акции МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС (MOEX: GEMC)) (+3,3%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+3%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+2,2%).

ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+2,1%) (входит в группу "Россети" (MOEX: FEES)) в январе-июне 2024 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 2,9 млрд рублей, что в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах компании. Выручка увеличилась на 8% - до 29 млрд рублей.

ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (+0,7%) в первом полугодии 2024 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 1,428 млрд рублей, это в 1,8 раза больше, чем годом ранее, говорится в бухгалтерской отчетности компании.

Подешевели акции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-2%), ПАО "Мосгорломбард" (MOEX: MGKL) (-1,5%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-0,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 11,08 млрд рублей (из них 3,16 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,02 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 727,77 млн рублей на акции "ТКС Холдинга").

Рк вч

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SPB$#&: TCSG