Рубль может задержаться у отметки 11,7 за юань в связи с пиком налогового периода - банк "Санкт-Петербург"

Рубль может на время задержаться у отметки 11,7 за юань в связи с приближением пика налогового периода, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в четверг вновь укрепился, а объем торгов юанем заметно вырос. В пятницу курс CNY/RUB находится у 11,68 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Повышение ключевой ставки позитивно для рубля в долгосрочной перспективе, но вряд ли раскрытие итогов сегодняшнего заседания значимо повлияет на текущую динамику курса. В связи с приближением пика налогового периода курс может на время задержаться ниже 11,7 руб./юань", - пишут эксперты.

Цены на нефть, в свою очередь, смогли вырасти по итогам торгов четверга. Внеочередное снижение ставки MLF в Китае напомнило о существенных проблемах со спросом в стране, но неожиданно высокие цифры по ВВП США компенсировали этот негатив, отмечается в комментарии банка.

"Фьючерсы Brent в данное время торгуются у $82,4/барр. На динамику котировок в пятницу повлияют недельные данные по числу буровых установок в США и июньская статистика по индексу PCE. В целом неделю котировки могут завершить у $82,5/барр.", - указывают аналитики.

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