Определяющим фактором для рынка акций в пятницу станет решение ЦБ РФ по ставке - ПСБ

Определяющим фактором для рынка акций в пятницу станет решение ЦБ РФ по ставке, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Ожидаем, что в первую половину дня индекс Мосбиржи проведёт вблизи текущих уровней. Определяющим событием станет заседание ЦБ. В случае позитивного исхода российский рынок может показать уверенный рост. В этом случае предпочтение отдаём акциям внутренних секторов, в особенности бумагам финансовых компаний. Также сегодня должны начать поступать дивиденды от Сбербанка, что может стать дополнительным фактором роста. Из ключевых акций наиболее интересно смотрятся как раз бумаги Сбербанка", - пишет эксперт.

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