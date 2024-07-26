Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- заседание ЦБ РФ по процентной ставке и пресс-конференция регулятора;

- личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США за июнь;

- окончательный индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за июль ;

- финансовые результаты "Юнипро", "ТГК-1" за 2-й кв. 2024 года по РСБУ;

- совет директоров "Татнефти" обсудит создание филиала в Китае;

- квартальные результаты Exxon Mobil, Colgate-Palmolive, 3M.

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