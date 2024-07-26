Рынок рублевых корпбондов в пятницу будет консолидироваться в ожидании новостей от ЦБ РФ

Москва. 26 июля. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут не показать заметных изменений на фоне смешанной динамики внешних рынков капитала и выжидательной позиции инвесторов перед решением ЦБ РФ по ключевой ставке (большинство экспертов ожидают ее роста до 18% с 16% годовых) и сигналов регулятора о дальнейшей монетарной политике, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

В США в четверг подрос индекс акций Dow Jones (+0,2%), но просели S&P 500 (-0,5%) и Nasdaq (-0,9%), которые завершили в "минусе" третью сессию подряд.

Продолжающийся спад в IT-секторе привел к снижению S&P 500 несмотря на то, что акции порядка 300 компаний, входящих в расчет индикатора, подорожали к закрытию рынка. Подындексы энергетических, промышленных и финансовых компаний в S&P 500 завершили сессию в "плюсе".

Бумаги американских технологических компаний начали резко дешеветь после публикации 11 июля статданных, показавших существенное замедление инфляции в США. Спад инфляционного давления повысил уверенность инвесторов в том, что Федеральная резервная система (ФРС) в скором времени приступит к смягчению денежно-кредитной политики.

В этих условиях трейдеры начали продавать бумаги существенно подорожавших за последние месяцы IT-гигантов, фиксируя прибыли и высвобождая средства для покупки акций компаний, которые, по их мнению, больше всего выиграют от смягчения политики ФРС, отмечает Market Watch.

Статданные, опубликованные в четверг, показали резкое ускорение темпов роста ВВП США во II квартале, подтвердив, что Федрезерву удается добиться "мягкой посадки" американской экономики, то есть замедления инфляции без ущерба для экономики.

ВВП США в апреле-июне увеличился на 2,8% в пересчете на годовые темпы после повышения на 1,4% в предыдущем квартале. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост ВВП на 2%.

В Азии в пятницу также наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, австралийский ASX Australia вырос на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,2%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,3-0,6%).

В пятницу трейдеры ждут публикации в 15:30 МСК отчета о доходах и расходах американцев за июнь, включающий ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС).

На нефтяном рынке утром в пятницу цены слабо растут, поддержку оказывают сильные статданные из США и стимулы в Китае.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 9:15 МСК в пятницу составила $82,45 за баррель (+0,1% и +0,8% накануне), сентябрьская цена WTI - $78,32 за баррель (+0,1% и +0,9% в четверг).

В начале недели цены на нефть падали до минимумов за полтора месяца, однако многие аналитики отмечали, что снижение будет временным, и в третьем квартале котировки будут получать поддержку за счет дефицита предложения топлива на мировом рынке.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в четверг провел незапланированное заседание, по итогам которого снизил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), до 2,3% годовых с 2,5%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг, 25 июля, выросла втрое к уровню предыдущего торгового дня и оказалась в области выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 16,803 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,56 млрд рублей. При этом цены выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную и умеренную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг снизился на 0,02% и составил 104,71 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,004%, составив 910,82 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "АИЖК-001P-02R" (-1,48%), "СистемаАФК-1Р-11-боб" (-0,81%) и "Новотранс ХК-001Р-03" (-0,66%), а в лидерах роста - облигации "МТС-001P-10" (+0,61%), "СистемаАФК-1P-19-боб" (+0,49%) и "ГПБ-001Р-21Р" (+0,39%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) завершило размещение 4-летних облигаций серии 002Р-06 объемом 17 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 16 июля. Объем займа по итогам маркетинга был увеличен с 10 млрд рублей до 17 млрд рублей. Спред к ключевой ставке ЦБ установлен на уровне 1,3 процентного пункта годовых (ставка 1-го купона - 17,3% годовых), купоны квартальные.

ООО "Элемент лизинг" завершило размещение 3-летних облигаций серии 001Р-09 объемом 2 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 22 июля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18,5% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 20,15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,77% от номинальной стоимости бондов будет погашено в даты окончания 1-35-го купонов, 3,05% - в дату погашения выпуска. В результате дюрация составит около 1,3 года.

ВЭБ завершил размещение 4-летних облигаций серии ПБО-002Р-41 объемом 65 млрд рублей с переменными купонами. Сбор заявок на выпуск прошел 23 июля. Книга заявок по выпуску была открыта с маркетинговым ориентиром ставки в размере значения RUONIA, увеличенного на 150 базисных пунктов, и объемом размещения не менее 30 млрд рублей. Повышенный спрос инвесторов в ходе формирования книги заявок позволил ВЭБу установить спред к RUONIA на уровне 140 б.п. и увеличить объем размещения до 65 млрд рублей. Купоны по выпуску квартальные.

Сбербанк (MOEX: SBER) 2 августа начнет размещение выпуска облигаций серии 002P-SBER47 со сроком обращения около 1,5 года (546 дней) объемом 10 млрд рублей. Мосбиржа 22 июля зарегистрировала выпуск и включила его во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

ПАО "Группа "Черкизово" (MOEX: GCHE) установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 3-летних облигаций серии БО-001P-07 объемом 7 млрд рублей на уровне 135 б.п. Сбор заявок на выпуск прошел 25 июля, по итогам маркетинга объем размещения увеличен с 5 млрд рублей до 7 млрд рублей, книга была переподписана три раза. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными, при открытии книги ориентир спреда составлял не более 160 б.п. Техразмещение запланировано на 30 июля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

МКПАО "ОК "Русал" (MOEX: RUAL) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001Р-08 объемом не менее $50 млн с расчетами в рублях на уровне 9,25% годовых. Купоны квартальные. Номинал одной облигации - $100. Сбор заявок прошел 25 июля, при открытии книги ориентир ставки 1-го купона составлял 9,00-9,50% годовых. Техразмещение запланировано на 30 июля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6. По займу предусмотрено обеспечение в форме внешних публичных безотзывных оферт от операционных компаний группы - АО "Русал Красноярск" и АО "Русал Саяногорск" (MOEX: OKSA).

ООО "Газпром капитал" установило спред к ключевой ставке ЦБ 4-летних облигаций серии БО-002Р-16 примерным объемом 10 млрд рублей на уровне 1,25% годовых, купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 25 июля без премаркетинга. Техразмещение запланировано на 1 августа.

АО "Росгеология" установило ставку 8-го купона облигаций серии 001Р-02 на уровне 18,5% годовых. Компания разместила 3-летний выпуск объемом 6 млрд рублей в декабре 2023 года по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Купоны ежемесячные и переменные, с привязкой к ключевой ставке Банка России. Спред к ключевой ставке установлен на уровне 2,5% годовых.

ООО "Новосибирский завод резки металла" (НЗРМ) установило ставку 32-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых. Эмитент завершил размещение 5-летнего выпуска объемом 160 млн рублей в январе 2022 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,75% годовых, к ней приравнены ставки 2-18-го купонов, купоны ежемесячные. Ставки 19-60-го купонов равны наименьшему из двух значений: ключевой ставке ЦБ, действующей на 7-й рабочий день до даты начала купона, плюс 5,75% годовых, и величине 15,75% годовых. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го и 57-го купонов будет погашено по 7,5% от номинала, еще 25% от номинала - в дату окончания 60-го купона.