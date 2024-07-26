Рубль в пятницу сохранит инерцию к укреплению - ПСБ

Рубль в пятницу, ввиду близости налоговых выплат, сохранит инерцию к укреплению, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Рубль продолжает укрепляться. Основным триггером ослабления валют по-прежнему выступает навес предложения, обуславливаемый подготовкой экспортеров к налоговым выплатам 29 июля - третий день подряд в первой половине дня видны всплески предложения валюты, приводящие к резкой просадке курса, - отмечает эксперт. - Причем если в среду-четверг биржевые обороты в паре юань-рубль составляли чуть больше, чем 8 млрд юаней, то вчера они подскочили до 12 млрд юаней, - это максимальные уровни в этом месяце. Внешняя обстановка в целом также играла, скорее, в поддержку рублю: спекулятивное давление на рынке нефти ослабло, так что фьючерс на Brent сумел найти опору в зоне $80-82/барр. и смотрится готовым вернуться к росту, позиции доллара по отношению ведущим валютам, согласно индексу DXY, не выглядят прочными, хотя давление на валюты ЕМ, за исключением, юаня, и сохраняются".

Сочетание крайне слабого спроса на валюту и активизации экспортеров, по мнению Локтюхова, дает основания ожидать в ближайшие дни сохранения повышенной волатильности на внутреннем валютном рынке с тенденцией к укреплению рубля. "Мы по-прежнему склонны ждать отката курс юаня к отметке 11,5 руб. как минимум, в связи с чем расширяем целевой диапазон по курсу до 11,5-11,8 руб., - прогнозирует аналитик. - Текущие и более низкие уровни, несмотря на проблемы с платежами и инфраструктурные риски, считаем в целом неустойчивыми с фундаментальной точки зрения. Полагаем, что формирования возвратной динамики курса юаня стоит ожидать, скорее, ближе к середине следующей недели, после завершения налогового периода".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.