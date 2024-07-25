Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали незначительную смешанную динамику, несмотря на повышение UST

Москва. 25 июля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали небольшую смешанную динамику, несмотря на повышение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене относительно предыдущего торгового дня, оставшись на отметке 72,09% от номинала (их доходность подросла на 0,8 базисного пункта, до 8,84% годовых). Облигации с погашением в 2042 году опустились в цене на 0,1 базисного пункта, до 73,14% от номинала (доходность поднялась на 0,7 базисного пункта и составила 8,48% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 6,8 базисного пункта). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году остался на прежнем уровне, 56,77% от номинала (его доходность выросла на 0,7 базисного пункта - до 9,79% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день на 3 базисных пункта, до 79,53% от номинала (доходность увеличилась на 10,7 базисного пункта, до 17,33% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году упали на 0,4 базисного пункта, до 70,78% от номинала (их доходность выросла на 5,4 базисного пункта и составила 16,65% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году опустились на 1,8 базисного пункта, до 66,89% от номинала (доходность выросла на 3,6 базисного пункта, составив 14,16% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году увеличилась на 0,8 базисного пункта - до 67,09% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 25 июля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в среду демонстрируют повышение на фоне благоприятных данных макроэкономической статистики, несмотря на то, что они могут несколько ослабить надежды трейдеров на смягчение денежно-кредитной политики ФРС в сентябре.

Предварительный отчет Минторга США, опубликованный в четверг, показал резкое ускорение темпов роста американской экономики во втором квартале.

ВВП страны увеличился на 2,8% в пересчете на годовые темпы после повышения на 1,4% в предыдущем квартале. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал увеличение ВВП на 2%.

До выхода отчета о ВВП за второй квартал вероятность снижения ставки ФРС на сентябрьском заседании оценивалась рынком почти в 100%.