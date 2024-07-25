"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ММК

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" ("ММК") с целевой ценой 71,7 рубля за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"ММК" представил нейтральные финансовые результаты за 2-й квартал 2024 года, - пишет аналитик Василий Данилов. - Выручка и свободный денежный поток компании продемонстрировали сильную динамику, в то время как EBITDA показала падение на фоне опережающего роста издержек. По итогам 1-го полугодия 2024 года "ММК" выплатит акционерам 2,5 рубля на акцию. Мы ожидаем сохранение коэффициента выплат компании на уровне 100% FCF, что, согласно нашим расчетам, обеспечит дивиденд за 2-е полугодие 2024 года в размере 2,3-2,4 рубля на акцию".

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