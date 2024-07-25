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Главная / Мнения аналитиков / S&P 500, скорее всего, проведет торги четверга в диапазоне 5386-5465п - Freedom Finance Global
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25 июля 2024 года 16:23
S&P 500, скорее всего, проведет торги четверга в диапазоне 5386-5465п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию четверга в диапазоне 5386-5465 пунктов, волатильность в ходе дня будет высокой, считает аналитик Freedom Finance Global Михаил Парамонов. "Предполагаем, что волатильность в ходе предстоящей сессии будет высокой. Фьючерсы демонстрируют нейтральную динамику. Баланс рисков негативный. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5386-5465 пунктов. Впрочем, если верхняя граница этого диапазона будет с относительной легкостью пробита, вероятно снижение индекса до 5330 пунктов", - прогнозирует эксперт. Техническая структура рынка, по мнению Парамонова, стала неблагоприятной для "быков". S&P 500 пробил локальный восходящий канал, завершив торги 24 июля на уровне 50-дневной скользящей средней. Индикатор RSI опустился ниже 50 пунктов, сигнализируя о перехвате инициативы продавцами. "В текущей ситуации для бенчмарка сложился целый комплекс поддержек: среднесрочная линия тренда (тянется с октября 2023 года), психологически значимая отметка 5400, уровень коррекции по Фибоначчи около 5394 пунктов и уровень 5%-й коррекции от исторического максимума (5386), - указывает аналитик. - Если данный кластер поддержек будет пробит вниз, следующей целью коррекции для S&P 500 станет область 5310-5330 пунктов". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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